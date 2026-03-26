Συνεχίζεται το έντονο παρασκήνιο στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πιο σκληρές «μάχες» για το ποιος θα επικρατήσει δίνονται ακόμα και στο εσωτερικό των σταθμών. Τα καλά και συμφέροντα… κατά το δοκούν και όχι για τη «σημαία», στον λαμπερό κόσμο της τιβούλας.

Οριστικό το τέλος για την εκπομπή «Εδώ TV», με τη διοίκηση του ΟΡΕΝ να αποφασίζει με συνοπτικές διαδικασίες το «κόψιμό» της. Βέβαια, στους καλά γνωρίζοντες δεν προκάλεσε εντύπωση, καθώς πολλά από αυτά που συνέβαιναν από την αρχή της εκπομπής… συντελούσαν στο να καταγράφεται το χρονικό του προαναγγελθέντος «θανάτου» της. Η εκπομπή, παρά τα όποια λάθη υπήρχαν στο περιεχόμενο και τη δομή της, έδωσε από την πρεμιέρα της την εντύπωση πως μπήκε για να γεμίσει το κενό ανάμεσα σε… διαφημιστικά πακέτα!



Ενώ λοιπόν η εκπομπή επρόκειτο να έχει μεγαλύτερη διάρκεια, λίγο πριν την πρεμιέρα ανακοινώθηκε στους συντελεστές πως, πριν καλά καλά πουν «καλώς ήρθατε», θα έφταναν στο «αντίο σας». Ωστόσο, σύμφωνα με όσα λέγονται στο παρασκήνιο, υπήρξε τρόπος να μεγαλώσει η διάρκειά της, αλλά θα έπρεπε η εκπομπή να μεταδιδόταν πριν το βραδινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, κάτι που φυσικά δεν έγινε δεκτό από τον ενημερωτικό τομέα, που έχει το «πάνω χέρι» στο κανάλι.



Βέβαια, μιας και μπήκαμε στο παρασκήνιο του «Ανοικτού Καναλιού», αξίζει να αναφέρω και μία ακόμα σκέψη που έπεσε στο τραπέζι… πριν την οριστική διακοπή της εκπομπής… και έκανε λόγο για αντικατάσταση της εκπομπής «Real View» από την «Εδώ TV». Συνεπώς, το γεγονός ότι δεν οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση -και με δεδομένο ότι η «κομμένη» είναι πιο χαμηλού κόστους- προϊδεάζει για ένα ακόμα «κόψιμο» στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού της Παιανίας και ενδεχομένως… μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα! Το ερώτημα λοιπόν είναι αν όλοι όσοι ευχηθούν «Καλό Πάσχα» θα επιστρέψουν για να πουν και «Χριστός Ανέστη», αλλά και μήπως υπάρξουν γενικότερες αλλαγές πριν το επίσημο τέλος της σεζόν, γιατί στο παρασκήνιο… ακούγονται πολλά!



Πάμε σε ένα άλλο παρασκήνιο που αφορά τον ALPHA… κι ίσως όχι μόνο! Εδώ και μήνες λοιπόν είχε πέσει στο τραπέζι η παραγωγή ενός βραδινού talk show… αλλά πραγματικού talk show κι όχι σαν το «Μαρία τη νύχτα» που έβγαλαν με τη Μαρία Σολωμού, το οποίο ήταν η τηλεοπτική προβολή των εκπομπών της στο διαδίκτυο. Επιθυμία στελεχών του σταθμού ήταν να «χτυπηθεί» το «The 2Night Show» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 και μάλιστα είχε γίνει και επαφή με πρόσωπο από άλλο κανάλι για να αναλάβει τη συγκεκριμένη… αποστολή. Σύμφωνα όμως με τις τελευταίες εξελίξεις… και τον σχεδιασμό του σταθμού για την επόμενη σεζόν… το σχέδιο αυτό μπαίνει στο ψυγείο.



Σκέψεις για «ψυγείο» και στον ΣΚΑΪ σχετικά με την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», με παρουσιαστή -τη φετινή σεζόν- τον Γιάννη Τσιμιτσέλη. Βέβαια, οφείλω να αναφέρω ότι ο κύριος λόγος για το «πάγωμα» δεν είναι τα νούμερα της εκπομπής στους πίνακες τηλεθέασης, αλλά ότι μετά από δύο σεζόν καθημερινής της παρουσίας έχουν επισκεφτεί πολλά μέρη της περιφέρειας… περισσότερες από μία φορές. Βέβαια, η ιδέα της συγκεκριμένης εκπομπής ανήκει σε υψηλόβαθμο… πολύ υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΚΑΪ, οπότε δεν αποκλείεται, αντί για το «ψυγείο», να μπει ξανά στον… φούρνο μικροκυμάτων. Η απόφαση θα ληφθεί μετά το Πάσχα, ώστε σε περίπτωση «παγώματος» να βρεθεί άλλο concept για τον Τσιμιτσέλη, που τον θέλουν στο δυναμικό του σταθμού… όχι μόνο για το «The Quiz with Balls!».



Κλείνουμε με κουίζ: στέλεχος που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν σε αρκετά δυσμενή θέση έχει καταφέρει να… ανακάμψει εντυπωσιακά. Όχι λόγω έργου, αλλά λόγω… σωστών γνωριμιών. Τα κολλητηλίκια με το… ευνοούμενο πρόσωπο υψηλότατου αξιωματούχου φαίνεται πως κάνουν τη διαφορά.



Για τη στάση του αυτή, δεν γελούν μόνο στα γραφεία αλλά και σε… πλατό όπου επιδεικνύει το… «είμαστε αυκολλητάκια»!