ΝΤΙΝ Πρώτες Καμπάνες της χρονιάς και δυστυχώς ο ήχος τους χτυπά πένθιμος. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι πια εδώ! Γενιές και γενιές τηλεθεατών μεγάλωσαν περιμένοντας να δουν και να ακούσουν τον καταξιωμένο δημοσιογράφο να λέει «Καλημέρα Ελλάδα», για να ξεκινήσουν έτσι την ημέρα τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης, όπως αναφέρω σε προηγούμενο κείμενο, ήταν για δεκαετίες κομμάτι της καθημερινότητας, της συνήθειας, της ζωής μας, και το όνομά του ταυτίστηκε με το πρωινό ξύπνημα της χώρας, με την άμεση, ανθρώπινη και ζωντανή ενημέρωση. Τέλος εποχής για μία τηλεόραση που δυστυχώς αλλάζει…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλάζουμε θέμα και πάμε στην ψυχαγωγία, όπου χθες το βράδυ, Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, το ατού της στους πίνακες τηλεθέασης, ο διαγωνισμός της Eurovision, έκανε την πρώτη για φέτος εμφάνισή του στη δημόσια τηλεόραση, ξεκινώντας με «τα δικά μας». Σε εκπομπή τρίωρης διάρκειας, η ΕΡΤ παρουσίασε τα 28 τραγούδια που προκρίθηκαν από τις 264 συμμετοχές, και τα οποία διεκδικούν το εισιτήριο για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Σίγουρα, από την εκπομπή «Sing for Greece 2026 | Ο δρόμος για τον Τελικό» δεν μπορεί κανείς να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για τα υποψήφια τραγούδια, καθώς τα 15 δευτερόλεπτα δεν είναι ικανά για να κριθεί ένα τραγούδι. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Άλλωστε, δεν ήταν αυτός ο σκοπός της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μπορεί αρκετές φορές να… απαξιώνει τη σημασία των μετρήσεων τηλεθέασης, αλλά με την απόφαση για παραγωγή της συγκεκριμένης εκπομπής αποδεικνύει ότι έχει σκοπό να… ξεζουμίσει όσο μπορεί τα της Eurovision, έστω και με πρόχειρο τρόπο. Γιατί το να στήσεις τηλεοπτικά τα της Eurovision χωρίς… vision των υποψήφιων τραγουδιών, αλλά και χωρίς να δίνεις ένα σεβαστό δείγμα τους, τότε το μόνο που καταφέρνεις είναι να τονίσεις πως «όποιος έχει το μαχαίρι, τρώει και το καρπούζι»… αδιαφορώντας αν καταλήξεις να κάνεις… μάπα το καρπούζι! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Βέβαια, μέσα σε όλη αυτή την προχειράτζα βιαστικής και ανούσιας τηλεοπτικής παραγωγής, οφείλω να πω ότι στην ΕΡΤ έκαναν πολύ καλά που βασίστηκαν στην εμπειρία και την άνεση της Μπέτυς Μαγγίρα, η οποία, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, προσέφεραν ένα τηλεοπτικό αποτέλεσμα με… άρωμα Eurovision. Βέβαια, είναι κατανοητή η προσπάθεια της δημόσιας τηλεόρασης «προς άγραν τηλεθέασης», αλλά μετά από αυτή την «εκπομπή» είναι λογικό να περιμένουμε ότι η επίσημη οπτικοποιημένη παρουσίαση των 28 τραγουδιών, όπως και οι δύο ημιτελικοί και ο Ελληνικός Τελικός, δεν θα… αποδομήσουν περισσότερο την «τηλεόραση». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από τις πιο ευχάριστες τηλεοπτικές «ανάσες», η πρεμιέρα της εκπομπής «Σαββόπουλος “Long Play”», χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στις 23:00, στον ΣΚΑΪ. Ο Διονύσης Σαββόπουλος σε πρώτο πρόσωπο, σε μια μεγάλη εξομολόγηση για τη ζωή, τη μουσική και την εποχή του, με τη διαδρομή του να ξεκινά από το «Φορτηγό», μεταφέροντας παράλληλα και το κλίμα της εποχής… τότε που (και) η Τέχνη έγραφε Ιστορία. Σε αφήγηση του Παύλου Τσίμα, ο οποίος, χωρίς να τονίσει τις γνώσεις του, κράτησε με σεβασμό την απόσταση που έπρεπε απέναντι στον κεντρικό «παρουσιαστή», τον ίδιο τον Νιόνιο μας, και με την εικαστική επιμέλεια του Αλέξη Κυριτσόπουλου και τη σκηνοθεσία του Ανδρέα Λουκάκου, δημιουργήθηκε μία εκπομπή που, όπως τραγούδησε ο Σαββόπουλος στο «Φορτηγό» του: «Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου / Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω απ’ τα παράθυρά μου». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σημείωση: η σειρά «Σαββόπουλος “Long Play”» αποτελείται από έξι επεισόδια, έξι δεκαετίες, έξι βράδια στη σειρά, που ξεκίνησαν χθες, Κυριακή 4 Ιανουαρίου, και θα προβάλλονται καθημερινά, στις 23:00, μέχρι την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου. Στο σημερινό, 2ο επεισόδιο, ο σπουδαίος δημιουργός αναφέρεται στο έργο του «Το περιβόλι του τρελλού» και σε όσα έζησε τα χρόνια της δικτατορίας, πώς βίωσε τον Μάη του ’68 στο Παρίσι, αλλά και πού τον βρήκε η είδηση ότι «σε ένα μέρος κοντά στη Νέα Υόρκη που λεγόταν Woodstock μαζεύτηκαν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια με sleeping bag κι αντίσκηνα, γύρω από μια κεντρική σκηνή όπου ανέβηκαν και παίζανε χωρίς σταματημό!». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Από τις εκπομπές που θυμίζουν τι μπορεί να είναι η τηλεόραση, όταν σέβεται τον εαυτό της, και δεν γεμίζουν απλώς το πρόγραμμα, αλλά αφήνουν αποτύπωμα. ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ