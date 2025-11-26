ΝΤΙΝ Συμφωνίες, διαφωνίες, αλλαγές, ελπίδες και δικαιολογίες, πολλές δικαιολογίες σε επιτελεία τηλεοπτικών σταθμών για το «τις πταίει;»… με τις ευθύνες να μετατοπίζονται από τον έναν στον άλλο, όταν στο τραπέζι πέφτει το ερώτημα: γιατί δεν «αυγατίζει» η τηλεθέαση; Το σίγουρο πάντως είναι ότι σήμερα ξημέρωσε πιο ήρεμα η ημέρα για πολλούς από τους αγωνιστές της τηλεοπτικής μάχης, καθώς λόγω τεχνικού προβλήματος η Nielsen δεν απέστειλε τη συνήθη ώρα τα ραβασάκια τηλεθέασης, τα οποία γίνονται αφορμή να… κλαίνε πολλοί πικραμένοι. Γιατί, αν και πολλοί λένε δημόσια ότι δεν δίνουν σημασία στις μετρήσεις… όλοι περιμένουν από το πουρνό με το μάτι «καρφωμένο» στα ιμέιλ τους…! Και όσο κι αν παραπονιούνται όταν καθυστερεί η «λυπητερή»…εσώψυχα χαμογελούν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε μία προσπάθεια να τους… χαμογελάσει λιγάκι η Nielsen, το ΟΡΕΝ εξασφάλισε πέντε σειρές από την ταινιοθήκη του MEGA, αναγνωρίζοντας πως η ενημέρωση που κατέχει το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος δεν φέρνει διαφημιστικά έσοδα. Καλά… ούτε όλες οι προσπάθειές τους στην ψυχαγωγία έχουν φέρει χρήματα στο «ταμείο» του καναλιού της Παιανίας κι αυτή είναι η… πραγματική αλήθεια! Ε, ναι… οποιοδήποτε συνειρμό κάνετε με τη συγκεκριμένη αναφορά… δεν είναι τυχαίος, αλλά πάμε παρακάτω. Η συμφωνία λοιπόν – για την τονωτική ένεση στο ΟΡΕΝ δια σειρών MEGA- περιλαμβάνει, τουλάχιστον προς το παρόν, πέντε σειρές με την πρώτη, την «Αν υπήρχες θα σε χώριζα», να κάνει σύντομα πρεμιέρα στον αέρα του ΟΡΕΝ και να προβάλλεται καθημερινά στις 8 το βράδυ, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις που θα προβληθούν μέσα στη σεζόν, αλλά όχι με αυτή τη σειρά, είναι οι: «Αν θυμηθείς τ’ όνειρό μου», «Το καρέ της ντάμας», «Η απλή μέθοδος των τριών», «Αριστοτέλης ο άριστος». ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αναφερόμενοι στο MEGA θα… αποσαφηνίσω το πλαίσιο της συνεργασίας του Μάρκου Σεφερλή με το MEGA, για την οποία από χθες… και μετά τη συνέντευξη του ίδιου στην Κατερίνα Καινούργιου… κάποιοι μπερδεύτηκαν. Η συμφωνία, εξ’ όσων καλά γνωρίζω, αφορά τις θεατρικές παραστάσεις του στο «Δελφινάριο» και «Περοκέ», που ομολογουμένως είχαν κόψει χιλιάδες… πολλές χιλιάδες εισιτήρια. Προς το παρόν όμως, δεν έχει επέλθει καμία συμφωνία μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού της Καλλιθέας και του Σεφερλή για τη σειρά που επιθυμεί να βγάλει, την «Ορκιστείτε παρακαλώ». Οι δύο πλευρές… και για να ακριβολογώ, ο Σεφερλής… έχει καταθέσει πρόταση για τη σειρά στο τραπέζι του MEGA, αλλά προς το παρόν δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση, οπότε είναι σίγουρο πως αν επιτευχθεί συμφωνία… δεν θα είναι για αυτή τη σεζόν. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Για την επόμενη σεζόν όμως, και είναι σίγουρα μία ευχάριστη εξέλιξη και είδηση για την εγχώρια μυθοπλασία, έχει κλειστεί ότι το MEGA θα προβάλει τη νέα μίνι σειρά σε σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη με τίτλο «Σύγκρουση». Περιληπτικά θα αναφέρω ότι πρόκειται για μία δικαστική – αστυνομική ιστορία με πολλές ανατροπές… πάρα πολλές… αλλά πάρα πάρα πολλές… που έως και το τελευταίο επεισόδιο ο τηλεθεατής θα αλλάζει άποψη… για πολλά και πολλούς. Όλα ξεκινούν με ένα τροχαίο δυστύχημα, από το οποίο πεθαίνει η νεαρή συνεπιβάτης και οι γονείς της κατηγορούν τον οδηγό ότι το προκάλεσε επίτηδες. Η ιστορία θα ξεδιπλωθεί σε οκτώ επεισόδια και όπως όλα δείχνουν θα ανατρέπονται συνεχώς οι σκέψεις και οι απόψεις των τηλεθεατών για το τι ισχύει… και τι όχι. Τη σκηνοθεσία της «Σύγκρουσης» θα υπογράφει ο Αλέκος Κυράνης, ενώ πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί το καστ, το οποίο -θυμηθείτε το!- κρύβει πολλές ευχάριστες… εκπλήξεις! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Σε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός που συμβαίνει στο τηλεοπτικό τοπίο, το σημερινό κουίζ… που δεν προβλέπω να παραμείνει πολύ καιρό άλυτο… καθώς πολλοί είναι αυτοί που έχουν εκνευριστεί από την οικονομική αφερεγγυότητα του καναλάρχη και σκοπεύουν να κινηθούν… δια της νόμιμης οδού για να εισπράξουν τα δεδουλευμένα τους. ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και μετά άντε να μπορέσει να διεκδικήσει άδεια λειτουργίας… καθώς κοντοζυγώνει ο σχετικός διαγωνισμός, ή θα καταλήξει να βλέπει τον… τηλεοπτικό ουρανό, από απόσταση! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ