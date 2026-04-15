Η αλήθεια είναι πως δυσκολευόμαστε να χαρακτηρίσουμε τα όσα επιλέγει να δηλώσει μερικές φορές για κρίσιμα θέματα, η πρόεδρος της Κομισιόν κα Φον Ντερ Λάιεν.

Προχθές μίλησε για την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της για την Ε.Ε. και είπε το εξής αμίμητο. Πάλι…

Δεν υπάρχει φθηνότερη ενέργεια, είπε, από αυτή που δεν… καταναλώνεται!

Και για να μην αφήσει καμία παρεξήγηση να πλανάται στον αέρα, συμπλήρωσε, ότι πρέπει να μειωθεί η ζήτηση ενέργειας σαν απάντηση στην κρίση…

Επειδή είναι δύσκολο να βρεί κανείς τους κατάλληλους χαρακτηρισμούς για τα λεγόμενα της προέδρου της Κομισιόν, η οποία όπως είναι γνωστό ήταν η επικεφαλής της καμπάνιας επιτάχυνσης της «μετάβασης» στην πράσινη ενέργεια, ταυτόχρονα με την διακοπή της τροφοδοσίας φυσικού αερίου από την Ρωσία και την δασμολογική επιβάρυνση των εισαγωγών τεχνολογίας Ανανεώσιμων Πηγών από την Κίνα, θα θυμίσουμε μια σύντομη ιστορία του… Χότζα.

Η ιστορία αυτή λέει ότι ο Χότζας για να μειώσει το κόστος της συντήρησης του γαϊδάρου του άρχισε να τον εκπαιδεύει στο να τρώει ολοένα και λιγότερο. Κάποια στιγμή πράγματι τα κατάφερε. Ο γάιδαρος σταμάτησε να τρώει. Και… «ψόφησε».

Να σου λοιπόν και η πρόεδρος της Κομισιόν, συστήνει στην Ε.Ε. την τεχνική του Χότζα για τον γάιδαρό του!

Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μέσα και έξω από την Ευρώπη οι «λύσεις» που ακολουθούν, είτε κάποια μέλη της Ε.Ε., είτε ακόμα και οι ΗΠΑ, δεν έχουν καμία σχέση με τις «τεχνικές του Χότζα», που μας συνιστά η κα Φον Ντερ Λάιεν.

Ιδού μερικά παραδείγματα που πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας. Η Ισπανία για παράδειγμα, μετά το 2022 δηλαδή την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία – όταν η κα Φον Ντερ Λάιεν έβαζε μπροστά την διακοπή της τροφοδοσίας ρωσικού φυσικού αερίου για την Ε.Ε. – άρχισε να εισάγει περισσότερο (το φθηνότερο πλέον) φυσικό αέριο από την Ρωσία, από ότι πριν από τον πόλεμο. Ειδικά τα στοιχεία για το 2023 και 2024 είναι εντυπωσιακά. Και όλα αυτά ενώ ο πρωθυπουργός της κ. Σάντσες πολλαπλασίασε τις επισκέψεις του στην Κίνα, από την οποία προμηθεύεται πλέον τα ολοένα και φθηνότερα χωρίς υψηλούς δασμούς, «υλικά» για την επέκταση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ.

Όσο για τις ΗΠΑ, εν μέσω εμπορικών πολέμων, αποκλεισμών, πολέμων, διατήρησαν τις αλυσίδες προμήθειας του ειδικής σύνθεσης ρωσικού πετρελαίου σε ποσότητες απαραίτητες για την παραγωγή των δικών της διυλιστηρίων σε πρόσμιξη με το δικό της μαζούτ.

Από τον περασμένο Μάρτιο μάλιστα στην κορύφωση των εμπορικών και «θερμών» συγκρούσεων, οι ΗΠΑ αύξησαν τις εισαγωγές ρωσικών λιπασμάτων (ποτάσα), αυτές που η κα Φον Ντερ Λάιεν έχει απαγορεύσει στους αγρότες της Ευρώπης.

Και το κερασάκι στην… τούρτα της πολιτικής της Κομισιόν και την Ε.Ε. έρχεται οσονούπω από την γειτονική Ιταλία. Κατά πως γράφει ο ιταλικός τύπος, μετά τις ιστορίες μεταξύ Πάπα και Τράμπ (αλλοίμονο…), η ιταλική κυβέρνηση (δηλαδή η Μελόνι) «σκέπτεται σοβαρά» την επανεξέταση της απαγόρευσης εισαγωγής φυσικού αερίου από την Ρωσία…

Τι να πει κανείς; Πόσες «βόμβες» πρέπει να πέσουν ακόμα στα κεφάλια μας για να «ξυπνήσουν» οι… ηγέτες που επέλεξαν για τις Βρυξέλλες οι κυβερνήσεις μας;