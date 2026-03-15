11χρονη δέχτηκε bullying από 9 συμμαθητές της – «Την βάλανε να γονατίσει και της τραβούσαν τα μαλλιά» καταγγέλλει η μητέρα της

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά bullying μεταξύ ανηλίκων. Σύμφωνα με την καταγγελία μητέρας, η 11χρονη κόρη της έπεσε θύμα εκφοβισμού από άλλα 9 αγόρια και κορίτσια στο σχολείο της. Το περιστατικό το αποκάλυψε το ίδιο το παιδί την μητέρα του, αναφέροντας ότι της τραβούσαν τα μαλλιά, την έβριζαν και την χτυπούσαν.

Η μητέρα της 11χρονης κατήγγειλε στις «Εξελίξεις» ότι η κόρη της δέχθηκε σκληρό bullying από 9 κορίτσια και αγόρια, τα οποία μάλιστα την εξανάγκασαν να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη για κάτι που δεν έκανε. Το πιο εξοργιστικό της υπόθεσης είναι ότι τα ανήλικα κατέγραψαν τις αποτρόπαιες πράξεις τους σε βάρος του κοριτσιού και τις ανέβασαν στα social media τους διασύροντάς την.

Όπως είπε η μητέρα της 11χρονης στις εξελίξεις, πριν από λίγο καιρό 7 κορίτσια και 2 αγόρια, τα οποία δεν τα ήξερε και προσέγγισαν την κόρη της προκειμένου να την εξευτελίσουν: «Με κάλεσε την ώρα που ήταν να έρθει με κλάματα, ότι μαμά μου κάνανε κακό, μαμά με πειράξανε, με χτυπήσανε, μου τραβάγανε τα μαλλιά, με βάλανε να πέσω στα γόνατα και να τους ζητάω συγνώμη, προφανώς και εκείνη και εγώ ήμασταν σε σοκ. Μέσα σε 4 λεπτά ήμουν μαζί της. Προσπάθησα να βρω αυτά τα παιδιά, από απόσταση τα είδε η κόρη μου, αλλά όταν κατάλαβαν ότι είμαι μαζί της εξαφανίστηκαν».

Και συμπλήρωσε: «Μετά από τρεις μέρες μετά το σοκ που δέχτηκα και εγώ και το παιδί μου, πήγαμε στο τμήμα της περιοχής μας όπου καταγγείλαμε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, αναφέραμε τα άτομα, ήτανε 7 κορίτσια και 2 αγόρια ηλικίας από 14 έως 17 με 18. Παιδιά που η κόρη μου δεν ήξερε, είχε γνωρίσει μόνο ένα εξ αυτών στο πάρκο», ανέφερε η μητέρα της ανήλικης μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα».

«Με τον τρόπο της, η άλλη κοπέλα πήρε το παιδί μου και το πήγε σε μια απόσταση 700 μακριά από το σπίτι, κατά την διάρκεια που πήγαιναν σε αυτό το σημείο, από διάφορους δρόμους ερχόντουσαν δυο και τρία άτομα, όπου όταν μαζεύτηκαν στο σημείο που έγινε το συμβάν είχανε μαζευτεί εννέα άτομα. Της μιλήσανε πάρα πολύ άσχημα ,την προσβάλανε, την βρίσανε, την χτύπησαν τραβώντας της τα μαλλιά, την βάλανε να γονατίσει και να ζητήσει συγνώμη για κάτι το οποίο δεν έχει κάνει», συνέχισε η μητέρα της 11χρονης.

«Με ενημέρωσαν ότι υπάρχει και άλλο βίντεο το οποίο δείχνει να της τραβάνε και την ρίχνουν κάτω. Το παιδί είναι σε μια κατάστασης την οποία προσπαθούμε με τον σύζυγό μου να την μαζέψουμε», είπε στη συνέχεια η γυναίκα.