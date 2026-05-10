Ηράκλειο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε ΕΠΑΛ – Κλειστό το σχολείο την Δευτέρα

Συναγερμός στο Ηράκλειο για κρούσμα μηνιγγίτιδας στο Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών με τον Δήμο Φαιστού να ανακοινώνει πως θα παραμείνει κλειστό την Δευτέρα (11/05/2026).

Η απόφαση για να παραμείνει κλειστό το ΕΠΑΛ στο Ηράκλειο μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας, ελήφθη με γνώμονα την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Καθώς και προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη απολύμανση στους χώρους του σχολείου.

Όπως και για να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και θα ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Για οποιαδήποτε νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση με νέα ανακοίνωση.

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα: Τα τρία βασικά συμπτώματα

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα είναι μια σοβαρή και μεταδοτική λοίμωξη που προσβάλλει τις μήνιγγες, δηλαδή τους ιστούς που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Προκαλείται κυρίως από βακτήρια, αλλά και από ιούς ή μύκητες.

Οι συχνότεροι μικροοργανισμοί που ευθύνονται για τα περισσότερα περιστατικά βακτηριακής μηνιγγίτιδας είναι ο μηνιγγιτιδόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος και ο αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου Β.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα συγκεκριμένα βακτήρια προκαλούν πάνω από το 75% των κρουσμάτων και σχεδόν το 90% των περιπτώσεων στα παιδιά.

Τα ύποπτα συμπτώματα

Η κλινική εικόνα διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, με τα πιο άτυπα συμπτώματα να εμφανίζονται συχνότερα σε νεογνά και βρέφη.

Η τυπική εικόνα της μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας περιλαμβάνει:

-υψηλό πυρετό

-αυχενική δυσκαμψία

-διαταραχή επιπέδου συνείδησης

Η λεγόμενη «κλασική τριάδα» αποτελεί βασικό προειδοποιητικό σημάδι της νόσου. Παράλληλα, αρκετοί ασθενείς εμφανίζουν εξάνθημα, έντονο πονοκέφαλο, ναυτία, εμετούς, μυαλγίες και κακουχία.

Σύμφωνα με το ΚΕΕΛΠΝΟ, η παρουσία τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα βασικά συμπτώματα — πυρετός, αυχενική δυσκαμψία, διαταραχή συνείδησης και εξάνθημα — καταγράφεται στο 89% των περιστατικών.

Οι σπασμοί εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά, σε ποσοστό 20-30%, ενώ στους ενήλικες παρατηρούνται σε λιγότερο από το 12% των περιπτώσεων.

Πώς μεταδίδεται

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα μεταδίδεται μέσω άμεσης επαφής από άτομο σε άτομο, κυρίως με σταγονίδια από τις αναπνευστικές εκκρίσεις. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος δεν επιβιώνει για μεγάλο διάστημα στο περιβάλλον.

Πηγή μετάδοσης μπορεί να αποτελέσουν και ασυμπτωματικοί φορείς, οι οποίοι φέρουν το βακτήριο στο ανώτερο αναπνευστικό χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα. Τα ποσοστά φορείας αυξάνονται σημαντικά σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες ηλικίας 15 έως 24 ετών.

Χρόνος επώασης και μεταδοτικότητα

Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 2 έως 10 ημέρες, συνήθως όμως είναι 3 με 4 ημέρες.

Η μεταδοτικότητα διαρκεί όσο το βακτήριο βρίσκεται στο σάλιο και στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις του ασθενούς και περιορίζεται περίπου 24 ώρες μετά την έναρξη αποτελεσματικής αντιβιοτικής αγωγής.