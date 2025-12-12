20χρονος κυκλοφορούσε στην Αθήνα με καλάσνικοφ

Αστυνομικοί συνέλαβαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12/25), σε περιοχή της Αθήνας, έναν 20χρονο, ο οποίος κατείχε και μετέφερε ένα Καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 20χρονος, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς σε σταθμό υπεραστικών λεωφορείων της Αθήνας, αμέσως μόλις κατέβηκε από λεωφορείο. Στον έλεγχο που έγινε σε βαλίτσα που έφερε, βρέθηκε και κατασχέθηκε το Καλάσνικοφ, καθώς και μια γεμιστήρα με 12 φυσίγγια.

Αυτά που βρέθηκαν, θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώ συνεχίζεται από την Αστυνομία η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.