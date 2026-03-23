22 συλλήψεις για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ – Χειροπέδες σε πρώην παίκτη ριάλιτι, κατηγορούνται και 2 γνωστοί influencers

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο ιδιοκτήτες κέντρων μασάζ και ένας πρώην παίκτης ριάλιτι ενώ κατηγορούνται για εμπλοκή στην υπόθεση και δύο γνωστά μοντέλα
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / eurokinissi

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας (23.3.26) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής πραγματοποιείται για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων». Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί ένας παίκτης ριάλιτι, δύο ιδιοκτήτες κέντρων μασάζ ενώ κατηγορούνται και δύο μοντέλα.

Οι έρευνες συνεχίζονται.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οργή συγγενών και δικηγόρων στη δίκη της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών - Τέσσερις διακοπές και γιουχαΐσματα
Πολλοί συγγενείς καθόταν στο εδώλιο του κατηγορουμένου, καθώς δεν υπήρχαν θέσεις λόγω της μικρής χωρητικότητας της αίθουσας - «Είμαστε σαν τα κοτόπουλα στριμωγμένοι» είπε ο Πάνος Ρούτσι
Δίκη των Τεμπών
ΚΥΣΕΑ: Πέρασαν και τα 5 εξοπλιστικά προγράμματα των 5 δισ. ευρώ – Νέος αρχηγός στο Λιμενικό ο Χρήστος Κοντορουχάς
Στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν και τα πέντε εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ επιλέχθηκε και ο νέος αρχηγός του Λιμενικού
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσέρχεται στο ΚΥΣΕΑ
Σεισμός: Συνεχίζονται οι αυτοψίες σε σπίτια στα Ιωάννινα και Θεσπρωτία - Πάνω από 200 αιτήσεις στον δήμο Δωδώνης
Νέες αιτήσεις για επανεξέταση μετά τους μετασεισμούς - Οι μηχανικοί προχωρούν στην καταγραφή και τον χαρακτηρισμό των κτιρίων που επλήγησαν από τους πρόσφατους σεισμούς
Σπίτι στη Θεσπρωτία μετά τον σεισμό
Αυτό είναι το email που οδήγησε το ελληνικό FBI στη σύλληψη του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη για τους πλαστούς πίνακες
Ο καταγγέλλων (τα στοιχεία του οποίου ειναι στη διάθεση του newsit.gr) προσεφυγε μαζί με τον γνωστό δικηγορο, εκτιμητή και συλλέκτη έργων τέχνης κ. Στέλιο Γκαρίπη στην 23η ανακρίτρια και κατέθεσαν αίτηση υποστήριξης της κατηγορίας
Ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης
