25η Μαρτίου: Μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα – Πλήθος κόσμου παρά τον βροχερό καιρό

Στο Σύνταγμα πραγματοποιείται σήμερα (24.03.2026) η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 και σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα προκειμένου να παρακολουθήσει τη μαθητική παρέλαση, παρουσία εκπροσώπων της πολιτειακής, πολιτικής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρελαύνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα, ενώ την παρέλαση «άνοιξε» το Γενικό Λύκειο Καλαβρύτων, «Ευσέβιος Κυπουργός».

Παρά τον μουντό καιρό και κάποιες σταγόνες βροχής που πέφτουν από τον ουρανό οι μαθητές και οι μαθήτριες από διάφορα σχολεία της Αθήνας, δεν πτοούνται και έχουν ξεκινήσει την παρέλαση τιμώντας τους ήρωες του 1821.

Στην εξέδρα των βρίσκεται η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Θάνος Πλεύρης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Παύλος Χρηστίδης κ.α.

Νωρίτερα, της παρέλασης προηγήθηκε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύσης Ελευθερίας», Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, καθώς επίσης και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Εξαιτίας της παρέλασης υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, όπως και τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό και του Τραμ.

Αναλυτικά οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τις 10.00 η ώρα, καθώς και την απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης αυτών από τις 06.00 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων, στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

– Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

– Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της.

– Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Τροποποιήσεις σε Μετρό και Τραμ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και στο μετρό και το τραμ από σήμερα Τρίτη 24/3 έως και αύριο Τετάρτη 25 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείνει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων καθώς οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Όσον αφορά τα δρομολόγια του ΤΡΑΜ:

Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.