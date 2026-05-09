Ξεχύθηκαν στις παραλίες Αθηναίοι και τουρίστες – Γεμάτες οι παραλίες στα νότια με «σύμμαχο» τους 26 βαθμούς Κελσίου

Ηλιοφάνεια «λούζει» από νωρίς το πρωί (09.05.2026) ολόκληρη την Αττική, με αρκετούς να παίρνουν απόφαση να κάνουν τις πρώτες βουτιές τους στην θάλασσα, αν και η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι παραλίες στα νότια προάστια της πρωτεύουσας έχουν γεμίσει είτε από Αθηναίους είτε από τουρίστες που είπαν να απολαύσουν τον ήλιο με φόντο την θάλασσα. Φάληρο, Άλιμος και Γλυφάδα έχουν γεμίσει από κόσμο, με τους περισσότερους να κάθονται στην άμμο για να πάρουν χρώμα.

Αρκετοί είναι και αυτοί που πήραν την «γενναία» απόφαση να βουτήξουν στο νερό, παρά το γεγονός πως η θερμοκρασία δεν είναι ακόμη έτοιμη για άνετο μπάνιο στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά, φτάνοντας την επόμενη εβδομάδα ακόμα και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την αφρικανική σκόνη, θα συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί μέχρι και το βράδυ της Κυριακής που σταδιακά θα εξασθενήσει ξανά.

