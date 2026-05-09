Ελλάδα

Ξεχύθηκαν στις παραλίες Αθηναίοι και τουρίστες – Γεμάτες οι παραλίες στα νότια με «σύμμαχο» τους 26 βαθμούς Κελσίου

Γέμισαν από κόσμο Φάληρο, Άλιμος και Γλυφάδα
Ξεχύθηκαν στις παραλίες Αθηναίοι και τουρίστες – Γεμάτες οι παραλίες στα νότια με «σύμμαχο» τους 26 βαθμούς Κελσίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ηλιοφάνεια «λούζει» από νωρίς το πρωί (09.05.2026) ολόκληρη την Αττική, με αρκετούς να παίρνουν απόφαση να κάνουν τις πρώτες βουτιές τους στην θάλασσα, αν και η θερμοκρασία δεν ξεπερνά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι παραλίες στα νότια προάστια της πρωτεύουσας έχουν γεμίσει είτε από Αθηναίους είτε από τουρίστες που είπαν να απολαύσουν τον ήλιο με φόντο την θάλασσα. Φάληρο, Άλιμος και Γλυφάδα έχουν γεμίσει από κόσμο, με τους περισσότερους να κάθονται στην άμμο για να πάρουν χρώμα.

Αρκετοί είναι και αυτοί που πήραν την «γενναία» απόφαση να βουτήξουν στο νερό, παρά το γεγονός πως η θερμοκρασία δεν είναι ακόμη έτοιμη για άνετο μπάνιο στη θάλασσα.

Όπως αναφέρουν οι μετεωρολόγοι, από σήμερα η θερμοκρασία θα αρχίσει να αυξάνεται σταδιακά, φτάνοντας την επόμενη εβδομάδα ακόμα και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά την αφρικανική σκόνη, θα συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί μέχρι και το βράδυ της Κυριακής που σταδιακά θα εξασθενήσει ξανά.
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
107
107
89
65
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Θωρακίζεται το Πρωτοδικείο Αθηνών – Αποκλειστικά από 2 φυλάκια με μηχανήματα X-rays η είσοδος από τη Δευτέρα 
Η είσοδος της οδού Δέγλερη θα είναι μόνο για δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους, ενώ το φυλάκιο της οδού Λουκάρεως θα είναι ανοιχτό για όλους, αλλά θα δίνεται προτεραιότητα σε δικηγόρους
Πρωτοδικείο 17
«Βάλτε στη λεκάνη τα χρυσαφικά για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα» - Εξοργιστικοί διάλογοι των απατεώνων που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Μέλος της συμμορίας, που παριστάνει τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, ζητά από μια 80χρονη να τοποθετήσει σε μπολ χρήματα και κοσμήματα και να το βγάλει έξω από την πόρτα του σπιτιού της
Σπείρα παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
Γιορτή της Μητέρας 2026: Μια ημέρα αφιερωμένη στον πιο σταθερό ρόλο της ζωής – Ιδέες για δώρα και τρόποι να την τιμήσουμε
Αύριο, Κυριακή 10 Μαΐου, τιμάται η μητρότητα, με μικρές και μεγάλες κινήσεις ευγνωμοσύνης προς τις γυναίκες που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς σε κάθε οικογένεια
Γιορτή της μητέρας
Newsit logo
Newsit logo