25η Μαρτίου: Οι 21 κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό

Με 21 κανονιοβολισμούς από τον Λυκαβηττό ξεκίνησε ο εορτασμός των εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός πραγματοποιήθηκε στις 6:21 το πρωί από το πυροβολείο του Λυκαβηττού, ενώ ακολούθησαν ακόμη 20, σύμφωνα με το καθιερωμένο πρωτόκολλο, τιμώντας την ιστορική ημέρα.

Στις 08:00 είναι προγραμματισμένη η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, ενώ στις 10:00 θα τελεστεί δοξολογία στον Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄.

Στις 11:00 θα ακολουθήσει η καθιερωμένη παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Πέντε λεπτά πριν από την παρέλαση, στις 10:55, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.