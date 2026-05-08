Alter Ego Media και «Βήμα» διοργανώνουν πανελλαδικό και παγκύπριο διαγωνισμό σχολικών εφημερίδων και δημοσιογραφίας

Με την τελετή βράβευσης των καλύτερων Σχολικών Εφημερίδων ολοκληρώνεται ο Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας, που διοργανώνουν για δεύτερη χρονιά η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Alter Ego Media, ο θεσμός των Σχολικών Εφημερίδων, «ΤΟ ΒΗΜΑ των μαθητών» έχει ως στόχο να ενισχύσει τη δημιουργική έκφραση, την κριτική σκέψη και τη δημοσιογραφική παιδεία των μαθητών και μαθητριών, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης και της ελεύθερης έκφρασης στη σύγχρονη κοινωνία.

Ο φετινός διαγωνισμός ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026 και η συμμετοχή μαθητών από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν εντυπωσιακή. Οι υποψήφιες Σχολικές Εφημερίδες πέρασαν από την αξιολόγηση της έγκριτης κριτικής επιτροπής αποτελούμενης από τους Πρυτάνεις των πέντε μεγαλύτερων Πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου, τον Διευθυντή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, τους Προέδρους δύο μεγάλων Οργανισμών του Υπουργείου Παιδείας, του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς, Πανεπιστημιακούς Καθηγητές καθώς και έγκριτους δημοσιογράφους του Ομίλου της Alter Ego Media αλλά και των αναγνωστών του ΒΗΜΑΤΟΣ για να αναδειχθούν ανάμεσά τους οι καλύτερες συμμετοχές.

Η τελετή βράβευσης των Σχολικών Εφημερίδων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 9 Μαΐου 2026 στις 12:00 στην Αίθουσα «Φάρος», Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και θα παρουσιάσουν ο Ντίνος Σιωμόπουλος και η Στέλλα Γκαντώνα.

Ο Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας και του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και έχει την υποστήριξη της Ακαδημίας Αθηνών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Στην εκδήλωση χαιρετισμό θα απευθύνουν η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βασίλης Βασδέκης, η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου, Χριστίνα Κουλούρη, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης και ο ακαδημαϊκός καθηγητής Γλωσσολογίας, Χριστόφορος Χαραλαμπάκης.

Την τελετή βράβευσης μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσω live streaming:

Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί η παρουσία και ο χαιρετισμός του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρου Διαμαντούρου.