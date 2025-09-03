33χρονη κατήγγειλε συνομήλικο της για βιασμό – Της επιτέθηκε σε γαμήλια δεξίωση

Ήταν μαζί στο ίδιο γλέντι γάμου και τη βίασε… Αυτό κατήγγειλε μία 33χρονη για έναν συνομήλικό της από το Αγρίνιο, ο οποίος, σήμερα Τετάρτη 03.09.2025.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Συνείδηση», ο 33χρονος συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου από άνδρες της Αστυνομίας στο Αγρίνιο, αφού είχε προηγηθεί καταγγελία 33χρονης σε βάρος του για βιασμό.

Η γυναίκα και ο 33χρονος ήταν καλεσμένοι σε γάμο κοινών γνωστών τους στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γνωρίζονταν μεταξύ τους και πριν από τον γάμο, χωρίς όμως να έχουν διαπροσωπικές σχέσεις.

Η 33χρονη το Σάββατο 30.08.2025, κατήγγειλε στην Αστυνομία τον άνδρα για βιασμό κατά τη διάρκεια της γαμήλιας δεξίωσης στην οποία ήταν αμφότεροι καλεσμένοι, με αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής ο 33χρονος να συλληφθεί στο Αγρίνιο και να μεταφερθεί στην Αθήνα – όπου και έγινε και η καταγγελία της 33χρονης – στις αρμόδιες Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές.

Ο 33χρονος αρνήθηκε την κατηγορία και αφού έλαβε προθεσμία, απολογήθηκε σήμερα.

Η γυναίκα που πραγματοποίησε την καταγγελία, έχει εξεταστεί από ιατροδικαστή και αναμένονται τα αποτελέσματα της έκθεσής του.

Αφού ολοκλήρωσε την απολογία του ο 33χρονος και με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα Αθηνών, αφέθηκε ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης προσέγγισης της παθούσας και της εμφάνισης μια φορά το μήνα στο ΑΤ της κατοικίας του.