Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (11/05/2026) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος.

Συγκεκριμένα αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποίησε ένα αεροσκάφος της Lufthansa, με το προσωπικό και τους επιβάτες να είναι καλά στην υγεία τους.

Η πτήση 1753 της Lufthansa, με προορισμό το Μόναχο, επέστρεψε εκτάκτως στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο μετά την απογείωσή της, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί στις 18:19, ενώ περίπου στις 18:35 το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι απαιτείται άμεση επιστροφή στην Αθήνα για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα, ωστόσο αμέσως μετά το πλήρωμα καμπίνας προχώρησε σε διαδικασία έκτακτης εκκένωσης.

Οι αεροσυνοδοί άνοιξαν τις πόρτες του αεροσκάφους, ενεργοποίησαν τις φουσκωτές τσουλήθρες διαφυγής και κάλεσαν τους επιβάτες να αποβιβαστούν γρήγορα.

Για λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση στην καμπίνα, καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν άμεσα το αεροσκάφος.

Στον χώρο είχαν ήδη αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα και δυνάμεις ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ πυροσβέστες και προσωπικό ασφαλείας καθοδηγούσαν τους ταξιδιώτες προς ασφαλές σημείο.