38χρονος συνελήφθη στην Ομόνοια με το «σιρόπι του βιασμού» που προκαλεί απώλεια συνείδησης

Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ναρκωτικό βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένας άντρας στην περιοχή της Ομόνοιας, αφού η αστυνομία τον εντόπισε να κουβαλάει το «σιρόπι του βιασμού».

Η αστυνομία σε τυχαία έλεγχο σήμερα το πρωί (2/2/2026) στην Ομόνοια, σταμάτησε έναν 38χρονο που κινούταν πεζός. Όταν άρχισαν να ψάχνουν τι είχε πάνω του βρήκαν ότι κουβαλούσε την ναρκωτική ουσία «GHB» σε υγρή μορφή, το λεγόμενο «σιρόπι του βιασμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 106 γραμμ. της ναρκωτικής ουσίας «GHB» σε υγρή μορφή και αν κάποιος το καταναλώσει θα νοιώσει μία αποσύνδεση από το περιβάλλον και απώλεια συνείδησης.

Ακόμα, πάνω του βρέθηκε μικροποσότητα κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Η αστυνομία τον συνέλαβε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.