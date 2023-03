Το πρώτο, καθιερωμένο πλέον, ετήσιο Forum του CEO Clubs Greece για το 2023 θα λάβει χώρα στις 5 Απριλίου στους χώρους του Grand Hayat Athens, υπό τον τίτλο «The Big Life Questions, through the Eyes of Four Generations».

Η θεματική αποτελεί μία ακόμα πρωτοπορία του CEO Clubs, καθώς παρόμοια ανάλυση καίριων ερωτημάτων, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά και βιώνονται από τέσσερις γενεές – Baby Boomers, Gen-X, Millennials, και Gen-Z – πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα του Forum έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιλαμβάνει τόσο παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ερευνών πάνω στο χάσμα γενεών και σχετικών αναλύσεων βασισμένων σε νευροεπιστημονικές μελέτες, όσο και συζήτηση ανάμεσα σε τέσσερα πάνελ, το κάθε ένα από τα οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας.

Στόχος είναι η διερεύνηση και κατανόηση του τρόπου σκέψης των τεσσάρων γενεών, καθώς στους Baby Boomers και Gen-X έχει προστεθεί η αυξανόμενη συμμετοχή των Millennials και Gen-Z στη λειτουργία των εταιριών και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση επιχειρηματικών στρατηγικών, δεδομένης της καταναλωτικής τους δύναμης, αλλά και της δυναμικής τους στην κάλυψη των αναγκών στελέχωσης των εταιριών.

Η συνύπαρξη αυτή έχει οδηγήσει σε αύξηση της πολυπλοκότητας της λειτουργίας των εταιρικών ομάδων. Κατά συνέπεια, επιβάλλεται πλέον η δημιουργία μίας νέας εταιρικής κουλτούρας στην οποία η κάθε ομάδα θα συνεισφέρει εποικοδομητικά βάσει των ικανοτήτων της και όλες μαζί θα μπορούν να συνεργαστούν πιο αρμονικά για την επίτευξη του ευρύτερου εταιρικού, στρατηγικού στόχου.

Το Forum θα ξεκινήσει με παρουσίαση από τη Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της ΔιαΝΕΟσις, των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποίησε ο οργανισμός με θέμα «Τί πιστεύουν οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα», ενώ τη σκυτάλη θα πάρει μετά η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Focus Bari, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας «Το χάσμα γενεών στον επαγγελματικό χώρο στην Ελλάδα σήμερα» που διενεργήθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του Forum αυτού.

Στη συνέχεια, τέσσερα πάνελ το κάθε ένα εκπροσωπώντας μία από τις αντίστοιχες γενεές, θα συζητήσουν και θα αναλύσουν θέματα, τόσο επαγγελματικής όσο και προσωπικής φύσης, με σκοπό την επίτευξη βαθύτερης κατανόησης της νοοτροπίας και των προτεραιοτήτων της κάθε ηλικιακής ομάδας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα βάση για πιο αγαστή και ισορροπημένη συνεργασία στο μέλλον.

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece και ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Ιδρυτής του Stirixis Group. Τους Baby Boomers θα εκπροσωπήσουν οι: Νίκος Αναστασόπουλος, CEO, AGT Group, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος,Διευθύνων Σύμβουλος, Talanton SA, και Χάρης Καββαδίας, Ιδρυτής και Πρόεδρος, Megaplast. Τη Gen-X θα εκπροσωπήσουν οι: Άγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Mellon Group, Natasha Covas-Kneiss, CEO, Eltrak Group, και Anita Sabarwal, Country Manager, Marks & Spencer Greece. Τους Millennials θα εκπροσωπήσουν οι: Αριάδνη Σωτηροπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Franke Hellas και ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης, Αντι-Πρόεδρος και CEO, ILT Logistics, ενώ, τέλος, τη Gen-Z θα εκπροσωπήσουν οι: Λίνα Μάνιου, Business Consultant, Generation Y, Χαράλαμπος Αριστομενόπουλος, Team Leader of Production Team, Generation Y, και Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου, Project Support Executive, Sargia Partners.

To Forum θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Andy Habermacher, Ιδρυτή της Leading Brains και ενός από τους κορυφαίους ειδήμονες στην Ευρώπη σε θέματα νευροηγεσίας (neuroleadership), ο οποίος θα εστιάσει στην ανάλυση των προτύπων ανάπτυξης (growth patterns) σε κάθε γενεά, το χάσμα που αναπόφευκτα δημιουργείται και τους τρόπους που μπορεί το χάσμα αυτό να γεφυρωθεί μέσω μικρών αναδιαμορφώσεων στη νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης μας.

«Η θεματική του φετινού Forum με κάνει ιδιαίτερα υπερήφανη,» δηλώνει η κα Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Τέτοια πολύπλευρη και σε βάθος ανάλυση, βασισμένη στη συμμετοχή εκπροσώπων και από τις τέσσερις γενεές, είναι πρωτοποριακή για την Ελλάδα, όπου το πρόβλημα της έλλειψης σωστής επικοινωνίας μεταξύ των πολλαπλών γενεών που συνυπάρχουν στον επαγγελματικό χώρο με, μοναδική για τα ιστορικά δεδομένα δυναμική, συνήθως αψηφάται, παραμελείται ή υποβιβάζεται ως θέμα ήσσονος σημασίας.

Αυτό που μου δίνει όμως, ξεχωριστή χαρά είναι η εξέλιξη του θεσμού των Forum στο Club μας κατά τη διάρκεια των 13 ετών λειτουργίας μας. Οι εκδηλώσεις αυτές ξεκίνησαν ως πηγές έμπνευσης για τα μέλη μας και τις ομάδες τους και έχουν εξελιχθεί σε πυρήνες ανάπτυξης και συν-δημιουργίας, αντλώντας γνώση, βάθος και ενέργεια τόσο από τη συλλογική σοφία των μελών μας όσο και από το παγκόσμιο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Τα Forum αυτά πλέον, δε στοχεύουν μόνο στη μεμονωμένη ανάπτυξη των συμμετεχόντων αλλά, εμπνεόμενα από το νέο μας στρατηγικό αφήγημα, φιλοδοξούν να συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ηγεσίας στην Ελλάδα σήμερα.»