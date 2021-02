Daily Telegraph: Τα 15 καλύτερα ελληνικά νησιά να επισκεφθείς μετά την πανδημία – Θάλασσα, ήλιος και καλό φαγητό

Αφιέρωμα της Daily Telegraph στα ελληνικά νησιά. Το βρετανικό ΜΜΕ δημοσίευσε τα 15 καλύτερα για να επισκεφθεί κάποιος όταν τελειώσει η περιπέτεια του Covid19.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Telegraph, η Ζάκυνθος προσφέρεται για τις μαγευτικές παραλίες της, η Κέρκυρα ενδείκνυται για οικογένειες, η Δήλος διακρίνεται για την ιστορία της, η Μύκονος ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα ξενοδοχεία, η Κρήτη είναι ο «παράδεισος» του καλού φαγητού, τα Κουφονήσια προτιμώνται για τη γαλήνη και την ηρεμία τους και η Τήνος είναι γνωστή για τα τοπία της. Επιπλέον, η Άνδρος θεωρείται το καλύτερο ελληνικό νησί για πεζοπορία, η Σύμη συνιστάται για ζευγάρια, ενώ Σκύρος, Σκόπελος, Σαντορίνη, Ρόδος και Λευκάδα θεωρούνται ιδανικά νησιά για την παράδοση, τα μοναστήρια, τη θέα, τη νυχτερινή ζωή και τα θαλάσσια σπορ, αντίστοιχα.

