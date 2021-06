Με το άναμμα πυρσών ξεκίνησε η παρουσίαση του ντεφιλέ του γαλλικού οίκου Dior στο Καλλιμάρμαρο απόψε, όπου παρουσιάστηκε η νέα συλλογή του οίκου υπό τον τίτλο Cruise 2022. Μία ωδή στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, στα σχέδια της οποίας επικρατούν το λευκό και το μπλε.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου είχε ως πηγή έμπνευσης της Μαρία Γκράτσια Κιούρι. Άλλωστε η συλλογή, υπό τον τίτλο Cruise 2022, είναι μία ωδή του οίκου στα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και εξυμνεί τον αρχαίο πολιτισμό της Ελλάδας.

Η μεγάλη βραδιά ξεκίνησε με τα μοντέλα να περπατούν στο τερέν του γηπέδου υπό τον ήχο ζωντανής μουσικής.

Οι καλεσμένοι δεν ξεπερνούν τους 400, εκ των οποίων οι 200 έχουν καταφθάσει τις τελευταίες ημέρες από το εξωτερικό. Για την εκδήλωση αυτή, ο οίκος συνεργάστηκε στενά με Έλληνες αρχαιολόγους και τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να διασφαλιστεί ο σεβασμός και η πλήρης και άνευ όρων διατήρηση του χώρου.

Όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του οίκου μόδας η μοναδική αυτή εκδήλωση ενδυναμώνει περαιτέρω του πολύτιμους και δημιουργικούς δεσμούς μεταξύ του Dior και της Ελλάδας.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους είναι και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πιστή στην δέσμευσή της να προβάλλει και να ενισχύει τους Έλληνες παραγωγούς, τεχνίτες, σχεδιαστές που συνθέτουν τον σύγχρονο υλικό πολιτισμό της χώρας μας, επέλεξε ένα φόρεμα σχεδιασμένο από Έλληνα, τον Χρήστο Κωσταρέλλο.

Το φόρεμα που δημιούργησε αποκλειστικά για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οίκος Christos Costarellos είναι από μεταξωτό crepe cady με ασύμμετρη απλικέ δαντέλα σαντιγύ, σε χρώμα βαθύ μπλε του Αιγαίου. Η λιτή πολυτέλεια του ενδύματος ολοκληρώνεται με απλικέ λουλούδια από κεντημένη μεταξωτή οργάντζα Σουφλίου. Με την επιλογή της αυτή η πρόεδρος αναδεικνύει την ευρηματικότητα και την φινέτσα της ελληνικής μόδας, η οποία, τα τελευταία χρόνια, κατακτά δυναμικά την διεθνή αγορά.

Στην Ελλάδα η εκδήλωση μεταδίδεται στον υπαίθριο χώρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και σε ανοιχτούς χώρους στο Σουφλί, το Άργος και την Καλαμάτα.

Προτομές, κίονες και χιτώνες είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία έμπνευσης για τη συλλογή που παρουσιάζεται απόψε. Η Μαρία Γκράτσια Κιούρι πήρε την απόφαση να αφιερώσει μια από τις δουλειές της στην Ελλάδα όταν -ψάχνοντας το αρχείο του Christian Dior- είδε μια φωτογραφία του 1951 με τα μοντέλα του στην Ακρόπολη. Έτσι επισκέφθηκε την Ελλάδα και το προηγούμενο διάστημα περιηγήθηκε τους αρχαιολογικούς χώρους των Δελφών, της Κνωσού, του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης και της Ελευσίνας.

Η αποψινή εκδήλωση μεταδόθηκε από την ιστοσελίδα του οίκου Dior.com και τους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο στην πλατφόρμα του Instagram οι ακόλουθοι της Dior ξεπερνούν τα 36 εκατομμύρια στο Facebook αγγίζουν τα 18 εκατομμύρια.

