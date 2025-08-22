Αδελφός πυροβόλησε αδελφό σε χωριό της Φθιώτιδας – Τα σκάγια χτύπησαν ακόμη δύο άτομα

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025) σε χωριό της Φθιώτιδας, κοντά στη Μακρακώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, σε χωριό της Φθιώτιδας ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε τον μικρότερο αδελφό του.

Εκείνος πρόλαβε να τρέξει μακριά, ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες κοντά στο σπίτι των δύο αδελφών.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις.

Αστυνομικοί του τμήματος Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν τον δράστη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς μένει μόνιμα στο χωριό, ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα.

Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν μεταξύ τους κτηματικές διαφορές και πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογοφέρει.