Αδελφός πυροβόλησε αδελφό σε χωριό της Φθιώτιδας – Τα σκάγια χτύπησαν δύο ακόμη άτομα

Κτηματικές διαφορές φαίνεται να είναι η αιτία που όπλισε το χέρι του δράστη
Περιπολικό
Περιπολικό / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Αιματηρό επεισόδιο μεταξύ δύο αδελφών σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (22.08.2025) σε χωριό της Φθιώτιδας, κοντά στη Μακρακώμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ένας 60χρονος πήρε την καραμπίνα και πυροβόλησε το μικρότερο αδελφό του, ο οποίος πρόλαβε να τρέξει μακριά. Ωστόσο τα σκάγια φέρεται να τον τραυμάτισαν, όπως και ακόμη δύο άνδρες που βρισκόντουσαν για εργασίες πλησίον του σπιτιού.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις. Αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, έφτασαν στο σημείο και συνέλαβαν το δράστη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, ο δράστης μένει μόνιμα στην Κοινότητα ενώ ο αδερφός του στην Αθήνα. Τα δύο αδέρφια φέρεται να είχαν μεταξύ τους κτηματικές διαφορές και πριν τους πυροβολισμούς είχαν λογοφέρει.

