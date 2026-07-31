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Φωτιά στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στο Κυπαρίσσι Αταλάντης

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς
Πυροσβέστες
EUROKINISSI
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Άλλη μία εστία φωτιάς ξέσπασε την Παρασκευή (31.07.2026), αυτή τη φορά στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο Κυπαρίσσι Αταλάντης, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 20:00.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Σημαντική είναι και η συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου Λοκρών, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, για την καλύτερη παρακολούθηση της εξέλιξης του συμβάντος.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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