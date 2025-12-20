Ελλάδα

Αδιανόητο τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές
τροχαίο
Το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στο Αγρίνο / Φωτό agriniopress

Ένα πραγματικά απίστευτο τροχαίο συνέβη χθες το βράδυ (19/12/2025) στη Σπολάιτα Αγρινίου, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ όταν αυτοκίνητο τούμπαρε και έπεσε ανάποδα πάνω σε περίφραξη σπιτιού.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Αγρίνιο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός σε κεντρικό δρόμο χωριού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην περίφραξη του σπιτιού, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

Το όχημα που προσγειώθηκε ανάποδα μπροστά από το σπίτι φαίνεται να προκάλεσε ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.

Από θαύμα δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, μιας και η περίφραξη της κατοικίας είναι κατασκευασμένη από κάγκελα.

Μάλιστα, ο οδηγός του αναποδογυρισμένου οχήματος παρά την σφοδρότητα του ατυχήματος, διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ δεν υπήρχε άνθρωπος στην αυλή τη στιγμή του τροχαίου.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Τροχαίας που ερευνά τις ακριβείς συνθήκες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
245
235
106
103
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo