Αδιανόητο τροχαίο στο Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τούμπαρε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού

Ένα πραγματικά απίστευτο τροχαίο συνέβη χθες το βράδυ (19/12/2025) στη Σπολάιτα Αγρινίου, λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ όταν αυτοκίνητο τούμπαρε και έπεσε ανάποδα πάνω σε περίφραξη σπιτιού.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο Αγρίνιο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός σε κεντρικό δρόμο χωριού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην περίφραξη του σπιτιού, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το όχημα που προσγειώθηκε ανάποδα μπροστά από το σπίτι φαίνεται να προκάλεσε ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.

Από θαύμα δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, μιας και η περίφραξη της κατοικίας είναι κατασκευασμένη από κάγκελα.

Μάλιστα, ο οδηγός του αναποδογυρισμένου οχήματος παρά την σφοδρότητα του ατυχήματος, διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ δεν υπήρχε άνθρωπος στην αυλή τη στιγμή του τροχαίου.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Τροχαίας που ερευνά τις ακριβείς συνθήκες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.