Θεσσαλονίκη: Νεαροί χτύπησαν και έβρισαν 22χρονο – Τράβηξαν την επίθεση σε βίντεο

Εφιαλτικές στιγμές έζησε ένας 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης όταν δέχτηκε επίθεση από παρέα έξι ατόμων που τον έβρισαν και τον χτύπησαν ενώ δεν δίστασαν να τραβήξουν σε βίντεο την επίθεση.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες Κυριακή (17.05.2026) λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό σημείο του Εύοσμου, στη διασταύρωση Καραολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου, με τον 22χρονο όπως όλα δείχνουν να δέχεται αναίτια επίθεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ, ο 22χρόνος κατεβαίνει από την Αγίου Δημητρίου μαζί με το σκυλάκι του, κοντοστέκεται και διακρίνεται να διαμαρτύρεται σε κάποια άτομα που τον ακολουθούν και δεν φαίνονται ακόμα στην οθόνη. Σύμφωνα με τη δικογραφία η παρέα των νεαρών τον έβρεχε με νεροπίστολο και τον χλεύαζε χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία με το θύμα να προσπαθεί να φύγει μαζί με το σκυλάκι του.

Οι 6 νεαροί φαίνεται να κυνηγούν τον 22χρονο και τελικά τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου, που του επιτέθηκαν με γροθιές, τον προπηλάκισαν και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους, για τουλάχιστον 3 λεπτά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με τους περαστικούς να προσπαθούν να σταματήσουν την επίθεση. Πολύ γρήγορα, έφτασε περιπολικό, όμως οι έξι νεαροί είχαν προλάβει να φύγουν. Λίγη ώρα αργότερα συνελήφθησαν από τις αρχές.

Πρόκειται για 3 νεαρούς αλβανικής καταγωγής και 3 Έλληνες, 16 έως 19 ετών, ενώ οι τρεις από αυτούς είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.