Άδωνις Γεωργιάδης – Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Αμερικανίδα πρέσβης στο υπουργείο Υγείας για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη

Το υπουργείο Υγείας επισκέφθηκε η Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη συνέντευξη Τύπου του Άδωνι Γεωργιάδη για τον Ψηφιακό Βοηθό Πολίτη, το μεσημέρι της Δευτέρας (24.11.25).

Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχθηκε στο υπουργείο ο Άδωνις Γεωργιάδης. Εκτός από την Αμερικανίδα πρέσβη στη συνέντευξη παρών είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Sword Health, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης, Βιρτζίλιο Μπέντο, ενώ θα παρέμβει και εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) με την λειτουργία του Ψηφιακού Βοηθού Ιατρού, που έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά και του Ψηφιακού Βοηθού Πολίτη, που ξεκινάει σήμερα.

Ο Ψηφιακός Βοηθός θα προσφέρει στους πολίτες προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους, στις συνταγές, στα ραντεβού, στις προληπτικές εξετάσεις και στους εμβολιασμούς τους.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε για τον Ψηφιακό Βοηθό ότι δε θα αντικαθιστά τον γιατρό, καθώς εάν προκύπτει πρόβλημα υγείας, το ψηφιακό σύστημα θα παραπέμπει αμέσως τον πολίτη σε γιατρό.