Άδωνις Γεωργιάδης: Θα αποζημιώσουμε την εξέταση για γονιμότητα – Εξετάζουμε και αποζημίωση για την κατάψυξη ωαρίων

Στη συζήτηση «Γονιμότητα και Υγεία» με φόντο το δημογραφικό έλαβε μέρος ο Άδωνις Γεωργιάδης την Τετάρτη (26.11.2025). Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την υλοποίηση της εξαγγελίας για κάλυψη του κόστους της δαπάνης της εξετάσης της Αντιμμυλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ).

Μιλώντας σε ημερίδα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» στο Ζάππειο Μέγαρο για το δημογραφικό πρόβλημα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι το κράτος θα καλύψει από το 2026 εξ ολοκλήρου την εξέταση της αντιμυλλερίου ορμόνης (AMH) για όλες τις γυναίκες έως 35 ετών.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για το ενδεχόμενο κάλυψης μέρους της δαπάνης για την κατάψυξη ωαρίων και γενετικού υλικού, λόγω του υψηλού κόστους της διαδικασίας.

Όπως είπε ο υπουργός: «Το δημογραφικό και η υπογεννητικότητα συνδέονται. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου. Οι δείκτες είναι τραγικοί».

Εξήγησε ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου συνδέεται διεθνώς με μείωση γεννήσεων, σημειώνοντας όμως ότι «τα χρήματα από μόνα τους δεν είναι το μόνο πρόβλημα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτεία μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά στο πεδίο της ενημέρωσης και της πρόληψης, δίνοντας στις γυναίκες περισσότερα εργαλεία για να γνωρίζουν το αναπαραγωγικό τους απόθεμα.

«Το 2026 θα αποζημιώσουμε την AMH», ανέφερε, ενώ για την κρυοσυντήρηση πρόσθεσε: «Το δεύτερο που θα γίνει σίγουρα μέσα στο 2026 είναι η κατάψυξη ωαρίων».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η κάλυψη ενδέχεται να είναι μερική, καθώς «το κόστος είναι υψηλό», επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη γίνει συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών.

Να σημειωθεί πώς η εξέταση της Αντιμμυλέριου Ορμόνης (ΑΜΗ) είναι αυτή που δείχνει στην γυναίκα το ωοθηκικό της απόθεμα και τη βοηθά να προγραμματίζει στον μελλοντικό χρόνο που αυτή επιθυμεί, την απόκτηση παιδιού. Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες, το ωοθηκικό απόθεμα πέφτει σε τεράστιο βαθμό μετά τα 35 χρόνια της γυναίκας, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα τεκνοποίησης.

Η συμβολή των Be-Live και HOPEgenesis

Στο πάνελ, το οποίο συντόνιζε η δημοσιογράφος Υγείας, Γιάννα Σουλάκη, συμμετείχαν επίσης ο αντιπρόεδρος του νοσοκομείου «Μητέρα» και συνιδρυτής της Be-Live, Βασίλης Κελλάρης, και ο μαιευτήρας–γυναικολόγος και εθελοντής της HOPEgenesis, Δημήτρης Χριστάκης.

Ο κ. Κελλάρης ανέφερε ότι μόλις το 35% των ζευγαριών με προβλήματα γονιμότητας απευθύνεται σε ειδικούς, λόγω έλλειψης ενημέρωσης και οικονομικών εμποδίων. Τόνισε ότι «8 με 9% των παιδιών που γεννιούνται ετησίως στη χώρα προέρχονται από τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής».

Η Be-Live, όπως εξήγησε, στοχεύει να καλύψει τα κενά ενημέρωσης και πρόσβασης, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Ο ίδιος επισήμανε ότι «τα εργαλεία υπάρχουν, ωστόσο δεν είναι γνωστά», φέρνοντας ως παράδειγμα τα γενετικά PRS τεστ που μπορούν να δείξουν εγκαίρως τον κίνδυνο πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Χριστάκης παρουσίασε τη δράση της HOPEgenesis, η οποία δραστηριοποιείται σε ακριτικά και απομονωμένα νησιά, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα από την πρώτη επίσκεψη μέχρι τον τοκετό για γυναίκες που δεν έχουν πρόσβαση σε μαιευτικές υπηρεσίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το κράτος μεν καλύπτει φάρμακα εξωσωματικής και επιδότηση 350 ευρώ για τέσσερις κύκλους, «όμως αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει το πραγματικό κόστος» μίας προσπάθειας.

Όπως είπε, η συμβολή των οργανώσεων δεν σταματά στην ιατρική πράξη: «Προσφέρουμε ασφάλεια σε ανθρώπους που διαφορετικά δεν θα είχαν καμία ελπίδα».

Οι δράσεις της HOPEgenesis και της Be-Live έχουν ήδη στηρίξει οικογένειες σε περισσότερες από 500 απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας στην ανάσχεση της πληθυσμιακής ερήμωσης.

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη