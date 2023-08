Σοκαρισμένο είναι και πάλι το πανελλήνιο, με ένα ακόμα τραγικό περιστατικό από το χώρο του ποδοσφαίρου. Παραμονές του ΑΕΚ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, Κροάτες χούλιγκαν έκαναν την εμφάνισή τους στη Νέα Φιλαδέλφεια προκαλώντας επεισόδια και το θάνατο 29χρονου οπαδού της Ένωσης.

Η πορεία των περίπου 150 χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα, αφού έφυγαν οδικώς από την Κροατία, διανύοντας 1.474 χιλιόμετρα, προτού κάνουν “ντου” στη Νέα Φιλαδέλφεια και δολοφονήσουν τον οπαδό της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsit.gr οι οπαδοί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ μπήκαν στην Ελλάδα μέσω Αλβανίας για να παραπλανήσουν τις Αρχές, παριστάνοντας τους τουρίστες. Το «κομβόι του θανάτου» το αποτελούσαν περίπου 25 αυτοκίνητα με κροατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Οι οπαδοί επέβαιναν 4 και 5 άτομα σε κάθε αυτοκίνητο.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Αθλητικής Βίας, που είχαν πληροφορίες για ύποπτες κινήσεις Κροατών από το Ζάγκρεμπ, που τους εντόπισαν χθες (07.09) το απόγευμα στο Κιάτο. Αυτό που τους «κάρφωσε» ήταν το γεγονός ότι στα αυτοκίνητα των «εκδρομέων» με πινακίδες από την πόλη του Ζάγκρεμπ, δεν επέβαινε καμία γυναίκα ή παιδιά παρά μόνο άνδρες, νεαρής ηλικίας με ξυρισμένα κεφάλια.

Την ίδια στιγμή, κλιμάκιο του Τμήματος Καταπολέμησης Αθλητικής Βίας πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ για να δει, τι συμβαίνει και να εποπτεύει το χώρο. Το κομβόι των αυτοκινήτων, μπήκε αργά το βράδυ στην Αθήνα και κατευθύνθηκε στη στάση Ειρήνη του ηλεκτρικού σταθμού. Οι χούλιγκαν άφησαν τα αυτοκίνητα και μαζί με κάποια άτομα που φέρονται να ανήκουν στον Παναθηναϊκό, μπήκαν στο τρένο και έφτασαν στη στάση Πευκάκια.

Εκεί κατέβηκαν από την πίσω πλευρά, προσέγγισαν το γήπεδο της ΑΕΚ, όπου βρισκόταν συγκεντρωμένος κόσμος σε καφετέριες και μπυραρίες και ξεκίνησαν τα άγρια επεισόδια.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt