Ελλάδα

Αγία Παρασκευή: 13χρονες ξυλοκόπησαν άγρια συμμαθήτριά τους μέσα σε σχολείο – Το βίαιο παρελθόν της μιας ανήλικης

Το κορίτσι στο παρελθόν είχε επιτεθεί και σε άλλη ανήλικη καθώς την χαστούκισε αφού πρώτα την ανάγκασε να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη
Upset and depressed girl holding smartphone sitting on college campus floor holding head. University sad student suffering from depression sitting on floor at high school. Lonely bullied teen in difficulty with copy space.

Ασταμάτητα τα περιστατικά bullying στη χώρα μας. Αυτή τη φορά θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένα κορίτσι 13 χρόνων από συμμαθήτριές της μέσα σε σχολείο στην Αγία Παρασκευή.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025) τη στιγμή που οι μαθητές του σχολείου στο Χαλάνδρι έκαναν διάλειμμα. Για άγνωστο λόγο οι 2 μαθήτριες ξεκίνησαν να βρίζουν την 13χρονη και στη συνέχεια την χτύπησαν άγρια. Για τον ξυλοδαρμό ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί ενώ αφού σχόλασαν, το θύμα περιέγραψε την κόλαση που έζησε στην μητέρα της.

Μαζί πήγαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου έκαναν μήνυση.

Για τον άγριο ξυλοδαρμό συνελήφθη η μία μαθήτρια η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η δεύτερη μαθήτρια ακόμη αναζητείται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το κορίτσι που συνελήφθη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πάλι για υπόθεση bullying. Τότε η ανήλικη είχε αναγκάσει ένα κορίτσι να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια την χαστούκισε μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Εκείνη η επίθεση είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
470
114
107
83
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με το Silver Alert συνεργάζονταν ο ερευνητής που συνελήφθη στα Χανιά - «Έλεγαν πως είναι αξιόλογος», λέει ο πατέρας του γιατρού
Το προφίλ του σοβαρού επιχειρηματία που είχε στήσει ο ερευνητής αλλά και η συνεργασία του με ΜΚΟ - Ζήτησε από την οικογένεια του γιατρού 5.000 ευρώ λέγοντας πως στη συνέχεια θα χρειαστεί και περισσότερα
Ο 33χρονος γιατρός που έχει εξαφανιστεί
Γιώργος Μαζωνάκης: Απολύτως ψευδείς και ανυπόστατες καταγγελίες σε βάρος μου, οργανωμένο σχέδιο εκβίασης
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ευχαριστεί το κοινό του για την αγάπη, την στήριξη και την συμπαράσταση που εκδηλώνεται με κάθε τρόπο στο πρόσωπό του» επισημαίνεται στην ανακοίνωση του τραγουδιστή
Γιώργος Μαζωνάκης 31
Πώς ο καθηγητής με την κβαντική μηχανή έπεισε την οικογένεια του εξαφανισμένου γιατρού στα Χανιά - Ανοίγει ο κύκλος των ερευνών
Οι αστυνομικοί ελέγχουν πληροφορίες που αναφέρουν πως κάτοικοι είδαν τον 33χρονο γιατρό να περπατά πεζός στις περιοχές Αγίας Μαρίνας και του Πλατανιά
Γιατρός
Newsit logo
Newsit logo