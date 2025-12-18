Αγία Παρασκευή: 13χρονες ξυλοκόπησαν άγρια συμμαθήτριά τους μέσα σε σχολείο – Το βίαιο παρελθόν της μιας ανήλικης

Ασταμάτητα τα περιστατικά bullying στη χώρα μας. Αυτή τη φορά θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένα κορίτσι 13 χρόνων από συμμαθήτριές της μέσα σε σχολείο στην Αγία Παρασκευή.

Όλα έγιναν το μεσημέρι της Τετάρτης (17.12.2025) τη στιγμή που οι μαθητές του σχολείου στο Χαλάνδρι έκαναν διάλειμμα. Για άγνωστο λόγο οι 2 μαθήτριες ξεκίνησαν να βρίζουν την 13χρονη και στη συνέχεια την χτύπησαν άγρια. Για τον ξυλοδαρμό ενημερώθηκαν από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί ενώ αφού σχόλασαν, το θύμα περιέγραψε την κόλαση που έζησε στην μητέρα της.

Μαζί πήγαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου έκαναν μήνυση.

Για τον άγριο ξυλοδαρμό συνελήφθη η μία μαθήτρια η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Η δεύτερη μαθήτρια ακόμη αναζητείται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το κορίτσι που συνελήφθη είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές και πάλι για υπόθεση bullying. Τότε η ανήλικη είχε αναγκάσει ένα κορίτσι να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια την χαστούκισε μπροστά σε πλήθος κόσμου.

Εκείνη η επίθεση είχε καταγραφεί σε βίντεο και είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις.