Συναγερμός στην Κορινθία: Άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές, το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) καθώς άνδρας βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο Μπολάτι Κορινθίας, από τον αδελφό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ούτε για το πώς και το πότε σημειώθηκε ο πυροβολισμός. Στο Μπολάτι έσπευσε από την πρώτη στιγμής ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το θύμα και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Κορινθίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί πως έγινε το σοβαρό ατύχημα.

Πληροφορίες από korinthia24.gr