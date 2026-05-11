Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού του 54χρονου – Απολογούνται οι 2 συλληφθέντες

Τον έδεσαν με τούβλα και τον πέταξαν στον Λουδία – Για διαφορές περί ναρκωτικών έγινε η δολοφονία
Συνεχίζονται οι έρευνες στον Λουδία για τον εντοπισμό της σορού
Άκαρπες -μέχρι στιγμής- οι έρευνες για τον εντοπισμό της σορού του 54χρονου άνδρα που εκτελέστηκε στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης και το πτώμα του πετάχτηκε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα (11.05.2026) στον εισαγγελέα με σκοπό να απολογηθούν για τη δολοφονία.

Η δολοφονία έγινε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, όταν οι δύο συλληφθέντες συναντήθηκαν με το θύμα και ακόμα 2 Ρομά σε σπίτι στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης. Τότε φέρεται πως οι 3 Έλληνες ξεκίνησαν να λογομαχούν -πιθανότητα για διαφορές που είχαν για ναρκωτικά- με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο που άνηκε στον δεύτερο της παρέας και να πυροβολήσει το θύμα στο κεφάλι.

Όπως μετέδωσε πρώτο το newsit.gr, τα όσα έγιναν, κατήγγειλε στους αστυνομικούς πολίτης, που είδε τους δύο δράστες να μεταφέρουν τη σορό του 54χρονου στο αυτοκίνητο.

Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες και λίγο μετά συνέλαβαν τους δύο άνδρες ηλικίας 43 και 44 χρόνων οι οποίοι ομολόγησαν τη δολοφονία.

Οι δράστες έδεσαν το θύμα με τούβλα, τον έβαλε στο πορτ – μπαγκάζ του αυτοκινήτου και πέταξαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Παρά τις έρευνες της ΕΛΑΣ, με τη συνδρομή της ΕΜΑΚ, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το πτώμα. 

Σημαντική εξέλιξη στην πορεία της έρευνας αποτελεί και η κατάθεση του πολίτη, η οποία έχει βοήθησε τις αρχές να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης.

