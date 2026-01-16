Αγία Παρασκευή: Το κινητό του 25χρονου «έδειξε» την οικοδομή όπου βρέθηκε η σορός του – Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατό του

«Η σορός του 25χρονου βρέθηκε σε μια υπό κατασκευή πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή», λέει στο newsit.gr η υπεύθυνη του γραφείου Τύπου της Anubis Coldcase που ανέλαβε τις έρευνες για την εξαφάνισή του 25χρόνου ο οποίος τελικά βρέθηκε νεκρός στην Αγία Παρασκευή.

Τραγικό τέλος μπήκε στην υπόθεση του Γιώργου Κοτσαύτη που η οικογένεια του είχε χάσει τα ίχνη του από την περασμένη Δευτέρα, καθώς βρέθηκε η σορός του στην Αγία Παρασκευή το βράδυ της Πέμπτης (15.01.2026). Μετά από περίπου 3 εικοσιτετράωρα που είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του και αφού δεν είχαν κανένα νέο από το παιδί τους, η οικογένεια του 25χρονου απευθύνθηκε σε μία ομάδα ερευνητών για να τους βοηθήσουν.

Γιατί ο 25χρονος έφυγε από το σπίτι του; Πως επήλθε ο θάνατος του και που προσανατολίζονται οι αρχές είναι μερικά από τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η αστυνομία. Η οικογένεια του νεαρού το μεσημέρι της Πέμπτης επισκέφτηκε την ομάδα Anubis Coldcase K9, και οι έρευνες για την εξαφάνισή του κινήθηκαν με γρήγορο ρυθμό.

«Ήρθε η οικογένεια εδώ και μας έδωσε την εντολή να αναλάβουμε εμείς τον εντοπισμό του παιδιού. Το παιδί το είχανε χάσει από τις 12 του μήνα. Πράγματι, με τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουμε εδώ και τον επικεφαλής τον κύριο Αλεξανδρή, μέσα σε 3 ώρες περίπου, εντοπίσαμε την σορό του», λέει η υπεύθυνη του γραφείου Τύπου της ομάδας, Αγγελική Διακομανώλη στο newsit.gr.

Η οικογένεια του 25χρονου καθ’ όλη την διάρκεια των ερευνών βρισκόταν στα γραφεία της ομάδας και ενημερωνόταν.

Aπό τον κύριο Αλεξανδρή, όπου ήταν στο πεδίο μέχρι τον κύριο Κρανιδιώτη και την υπόλοιπη εθελοντική ομάδα μας, όλοι συνέβαλαν για τον εντοπισμό. Η σορός του 25χρονου βρέθηκε σε μια υπό κατασκευή πολυκατοικία στην Αγία Παρασκευή από τον κύριο Αλεξανδρή. Με βάση τα μέρη που σύχναζε, με κάποια ψηφιακά δεδομένα και με το στίγμα που έδωσε το κινητό τον εντοπίσαμε», αναφέρει η Αγγελική Διακομανώλη.

Μάλιστα, ο αδερφός του λίγο ώρες πριν τον εντοπισμό του είχε αναφέρει σε ομάδα στα social media ότι ήλπιζαν να βρεθεί ζωνταντός.

«Άλλο ένα 24ωρο που δεν υπήρξε καμία απολύτως εξέλιξη… Και πάλι σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τις προσευχές σας, ακόμη ελπίζουμε να είναι όλα καλά για τον Γιώργο μας και να βρεθεί έστω το αμάξι κάπου κάπως», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξελίξει ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από την ζωή ο 25χρονος. Σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.