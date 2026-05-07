Άγιο Όρος: 48χρονος μοναχός δίνει μάχη για τη ζωή του – Πήδηξε από ασθενοφόρο που ήταν εν κινήσει

Ο 48χρονος υπέστη πολλαπλά τραύματα και επανειλημμένες ανακοπές καρδιάς
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην κοινότητα του Αγίου Όρους μετά το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διακομιδή ενός 48χρονου δόκιμου μοναχού από τη Μονή Αγίου Παύλου με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το ekklisiaonline, ο μοναχός του Αγίου Όρους νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση μετά από μια απρόσμενη ενέργεια που μετέτρεψε τη μεταφορά του με ασθενοφόρο σε πραγματικό θρίλερ.

Ο μοναχός μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καρυών με έντονους πόνους στο στήθος, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του εκτός Αγίου Όρους για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο 48χρονος φέρεται να παρουσίασε έντονη σύγχυση και ανησυχία.

Ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν εν κινήσει προς την Ουρανούπολη, ο μοναχός άνοιξε ξαφνικά την πόρτα του οχήματος και πήδηξε στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ σταμάτησαν άμεσα και τον μετέφεραν αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όμως η κρισιμότητα της κατάστασής του επέβαλε την άμεση διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Εκεί νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τους γιατρούς να δίνουν τιτάνια μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς ο 48χρονος υπέστη πολλαπλά τραύματα και επανειλημμένες ανακοπές καρδιάς.

