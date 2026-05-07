Κυψέλη: Μετά το «ποτάμι τσιμέντου» από τα έργα του μετρό, νέα μυστηριώδης διαρροή νερού

Λίγες εβδομάδες μετά από τη διαρροή «τσιμέντου» που ανάβλυζε από αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού στην Κυψέλη και προκάλεσε ανησυχία, ένα ακόμη περιστατικό αναστατώνει την περιοχή.

Σύμφωνα με τον Alpha, μία περίεργη διαρροή νερού συμβαίνει σε βιβλιοθήκη στην Κυψέλη, που κάνει το κτίριο μη λειτουργικό, ενώ ακόμη, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει από πού προέρχεται το νερό.

«Δεν ξέρουμε αν συνδέεται με τα έργα του μετρό, έχουμε ειδοποιήσει την ΕΥΔΑΠ, και έχουμε 4 αριθμούς προτεραιότητας μέχρι τώρα», λένε εργαζόμενες στη βιβλιοθήκη και ζητούν να το ελέγξει κάποιος και να πάρει την τελική ευθύνη. Όπως φαίνεται στις εικόνες, ο χώρος είναι γεμάτος με κουβάδες, ενώ το νερό τρέχει ακόμη και στον ηλεκτρολογικό πίνακα, και έτσι δεν έχει ρεύμα. Το κτίριο είχε ανακαινιστεί λιγότερο από έναν χρόνο πριν όπως λένε.

Αποκαρδιωτικές οι εικόνες και σε μια διπλανή επιχείρηση με έπιπλα. Λίγες ημέρες μετά τη διαρροή του μείγματος στην Κυψέλη, για την οποία είχε εκδώσει και ανακοίνωση η εταιρεία που έχει αναλάβει τα έργα του μετρό, ένα στενό πιο πάνω, ο ιδιοκτήτης του επιπλοποιείου είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται.

Η ΕΥΔΑΠ, απάντησε για το νέο περιστατικό και ανέφερε: «Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει ότι πρόκειται για αφανή διαρροή σε αγωγό ύδρευσης, για την οποία τα συνεργεία της Εταιρείας προχώρησαν άμεσα σε ακουστικούς ελέγχους προκειμένου να εντοπιστεί και να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατό. Η Εταιρεία εξετάζει κάθε σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες».