Ίος: Νεκρός 69χρονος Γερμανός τουρίστας σε σκάφος

Ο 69χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλον επιβάτη του σκάφους
Άποψη της Ίου / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Τραγωδία στην Ίο. Ένας Γερμανός τουρίστας, ηλικίας 69 ετών βρέθηκε νεκρός μέσα σε σκάφος στο λιμάνι του νησιού των Κυκλάδων την Πέμπτη (07.05.2026).

Σύμφωνα με το cyclades24.gr. ο 69χρονος Γερμανός τουρίστας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην καμπίνα του από άλλον επιβάτη του σκάφους που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Ίου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Λιμεναρχείο Ίου, που έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης, παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του 69χρονου.

