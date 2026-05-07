Ελλάδα

Εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας στο Χαλάνδρι, τι αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κίτρινο μπουφάν, κίτρινο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια
Περιπολικό
Περιπολικό της ελληνικής αστυνομίας / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συναγερμός στο Χαλάνδρι για την εξαφάνιση της Νάζλα Αλαμίν, 16 ετών από το Σουδάν. Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», η ανήλικη διέμενε σε χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών.

Για την εξαφάνιση της 16χρονης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει ότι τα ίχνη της αγνοούνται από τις 10 το πρωί της 6ης Μαΐου εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων από την περιοχή του Χαλανδρίου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Νάζλα (ον.) Αλαμίν (επ.), έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, μαύρα μαλλιά σε κοτσίδες και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κίτρινο μπουφάν, κίτρινο παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Να σημειωθεί ότι η Νάζλα Αλαμίν, στις 20/12/2025 είχε εξαφανιστεί ξανά από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή της Αθήνας και στις 22/12/2025 το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε προχωρήσει στην δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος των υπευθύνων της δομής.

Στις 29/4/26 η ανήλικη εντοπίστηκε στην περιοχή της Τερψιθέας και τοποθετήθηκε στον νέο χώρο φιλοξενίας χωρίς να διαπιστωθεί ότι η ανήλικη αγνοούνταν, με αποτέλεσμα όλο αυτό το διάστημα να αναζητείται.

Εξαφάνιση

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
113
95
88
65
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στην Λευκάδα: Ψαράδες εντόπισαν θαλάσσιο drone – Παραδόθηκε στο Λιμενικό
Πρόκειται για ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που χρησιμοποιείται παγκοσμίως για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως η επιτήρηση, η συλλογή πληροφοριών ή ειδικές επιχειρήσεις αλλά και για προηγμένες επιστημονικές έρευνες
Drone
Newsit logo
Newsit logo