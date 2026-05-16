Άγιοι Ανάργυροι: Εντοπίστηκε σπίτι «τρώγλη» όπου τρία παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Λίγες μόλις ημέρες μετά το περιστατικό στο Περιστέρι όπου μια οικογένεια ζούσε σε ένα δώμα 27 τ.μ. σε άθλιες συνθήκες υγιεινής με τα έξι παιδιά της, ανάλογο συμβάν εντοπίστηκε στους Αγίους Αναργύρους.

Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ μετά από καταγγελία που έγινε, μετέβησαν στην οδό Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους όπου αντίκρισαν μια οικογένεια να ζει με τα παιδιά της σε άθλιες συνθήκες.

Πρόκειται για ένα σπίτι τρώγλη χωρίς τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής με πολλές ακαθαρσίες μέσα στο οποίο ζούσε μια πενταμελής οικογένεια.

Οι γονείς ηλικίας 36 και 31 ετών αντίστοιχα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ τα παιδιά ένα αγόρι και δύο κορίτσια ηλικίας 7, 5 και 3 ετών έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους, ενώ για την τύχη τους αναμένεται να αποφανθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες.