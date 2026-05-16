Πειραιάς: «Ήμουν στο μπάνιο», κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης που έκανε βουτιά θανάτου από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση ούτε κάποια σημάδια πάλης, ενώ θα εξεταστεί και η σορός της άτυχης κοπέλας
Η πολυκατοικία στον Πειραιά
Η βουτιά θανάτου της 24χρονης από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά έχει συγκλονίσει τους πάντες με την αστυνομία να συνεχίζει την έρευνα.

Οι αρχικές έρευνες της αστυνομίας καταλήγουν στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας για την 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά.

Ο 50χρονος σύντροφος της κοπέλας προσήχθη για να δώσει κατάθεση σχετικά με το περιστατικό. Ο άνδρας είπε ότι εκείνη την στιγμή ήταν σπίτι, αλλά είχε πει στο μπάνιο. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση ούτε κάποια σημάδια πάλης. Θα εξεταστεί και η σορός της άτυχης κοπέλας για το ίδιο πράγμα.

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται και έχουν κατασχεθεί ψηφιακά πειστήρια, προκειμένου να πέσει πλήρες «φως» στις συνθήκες του θανάτου της νεαρής γυναίκας. Οι γείτονες κάνουν λόγο για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα στην περιοχή.

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής (15.05.2026) με τη νεαρή κοπέλα μετά την πτώση από την πολυκατοικία να μεταφέρεται χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο «Τζάνειο» του Πειραιά όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της από τους γιατρούς.

Η 24χρονη κοπέλα έμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ήταν εκείνος που ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

