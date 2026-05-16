Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες από πέταγμα μπουκαλιών σε ποντιακό γλέντι – Δύο προσαγωγές

Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Καβγάς 20 ατόμων και το πέταγμα μπουκαλιών σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη, είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι.

Περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (15.05.2026) στη Νικόπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο αρκετά από τα εμπλεκόμενα άτομα αποχώρησαν από το σημείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
170
129
89
89
84
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φέρετρο, βάρκα ως και αντιδραστήρια αιματολογικών τεστ – Τα πιο παράξενα αντικείμενα που μάζεψαν από κάδους σκουπιδιών στη Θεσσαλονίκη
Στον δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 συγκεντρώθηκαν 12.500 τόνοι ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές, ενώ για τους πρώτους 4,5 μήνες του 2026 η «συγκομιδή» ανέρχεται στους 5.000 τόνους
Σκουπίδια σε κάδους
Ελεύθερος ο σύντροφος της 24χρονης, που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά - «Κλειδί» το κινητό της
Οι αστυνομικοί αναμένεται να ελέγξουν τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε τον τελευταίο καιρό η άτυχη φοιτήτρια, ώστε να βρουν τα κίνητρα που ενδεχομένως να την οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή της
Η πολυκατοικία στον Πειραιά
«Ήμουν στο μπάνιο», κατέθεσε ο σύντροφος της 24χρονης στον Πειραιά που έκανε βουτιά θανάτου από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας
Αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποια αναστάτωση ούτε κάποια σημάδια πάλης, ενώ θα εξεταστεί και η σορός της άτυχης κοπέλας
Πειραιάς
Newsit logo
Newsit logo