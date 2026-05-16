Θεσσαλονίκη: Δύο τραυματίες από πέταγμα μπουκαλιών σε ποντιακό γλέντι – Δύο προσαγωγές

Καβγάς 20 ατόμων και το πέταγμα μπουκαλιών σε ποντιακό γλέντι στη Θεσσαλονίκη, είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση ξεκίνησε από λεκτικό επεισόδιο μεταξύ νεαρών ατόμων κατά τη διάρκεια γλεντιού που πραγματοποιούνταν στο γήπεδο της περιοχής και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε συμπλοκή, στην οποία ενεπλάκησαν δεκάδες παρευρισκόμενοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 20 άτομα πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ορισμένοι φέρεται να χρησιμοποίησαν γυάλινα μπουκάλια, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (15.05.2026) στη Νικόπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ύστερα από τηλεφωνικές κλήσεις πολιτών για επεισόδιο στον χώρο της εκδήλωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά τέσσερα τραυματισμένα άτομα: μία 18χρονη με τραύματα στο πρόσωπο και τρεις άνδρες ηλικίας 19, 26 και 36 ετών με εκδορές και τραύματα στο κεφάλι.

Ο 19χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία τραυματίες φέρεται να προσπάθησαν να παρέμβουν προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση.

Μετά το επεισόδιο αρκετά από τα εμπλεκόμενα άτομα αποχώρησαν από το σημείο, ενώ η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.