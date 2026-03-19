Άγιος Δημήτριος: Σε εργαστήριο εκρηκτικών είχε μετατρέψει το παιδικό δωμάτιο ανήλικος – Βρέθηκαν πάνω από 6.500 κροτίδες

Ένας 16χρονος κατασκεύαζε και διακινούσε κροτίδες με υλικά, βεγγαλικά και εκρηκτικές ύλες – Συνελήφθη μαζί με τον 52χρονο πατέρα του
Χιλιάδες κροτίδες βρέθηκαν σε παιδικό δωμάτιο στον Άγιο Δημήτριο, όταν αστυνομικοί εντόπισαν ένα πλήρως εξοπλισμένο «εργαστήριο» κατασκευής εκρηκτικών υλών και βεγγαλικών με εγκέφαλο έναν 16χρονο. Ο ανήλικος φέρεται να είχε στήσει ολόκληρη κομπίνα, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

Η επιχείρηση των Αρχών στον Άγιο Δημήτριο έφερε στο φως όχι μόνο εκατοντάδες έτοιμες κροτίδες, αλλά και μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών και βεγγαλικών, αποκαλύπτοντας ένα οργανωμένο δίκτυο παρασκευής και διακίνησης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανήλικο τη στιγμή που μετέφερε εκατοντάδες κροτίδες προς πώληση, γεγονός που επιβεβαιώνει τη συστηματική δράση του.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό για τα όρια της νεανικής παραβατικότητας και την ευθύνη της εποπτείας ανηλίκων, καθώς ο ανήλικος ήταν μπλεγμένος σε μία επικίνδυνη και παράνομη δραστηριότητα για την οποία συνελήφθη και ο πατέρας του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών/Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν και εξάρθρωσαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παρασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων, το οποίο είχε εγκαταστήσει 16χρονος εντός υπνοδωματίου διαμερίσματος στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες της 18 Μαρτίου 2026, δύο ημεδαποί ηλικίας 16 και 52 ετών, κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης. Σε βάρος του 16χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία, ενώ ο 52χρονος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο 16χρονος φέρεται να δραστηριοποιούνταν συστηματικά στην παράνομη κατασκευή και διάθεση κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή.

Εντοπίστηκε από αστυνομικούς να μεταφέρει σακούλα με -728- κροτίδες, τις οποίες προόριζε για πώληση, οι οποίες κατασχέθηκαν, ενώ σε επακόλουθη έρευνα στην οικία και σε παρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5.842- κροτίδες,
-303- γραμμ. σκόνης τιτανίου,
-3- κιλά και -233- γραμμ. σκόνης αλουμινίου,
-5- κιλά και -500- γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,
-640- γραμμ. σκόνης θείου,
-3- κιλά νιτρικού καλίου,
-216- χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,
-3- βεγγαλικά,
-5- καπνογόνα,
ζυγαριά ακριβείας και

-2- χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει με ιδιαίτερη ένταση κρίσιμα ζητήματα εποπτείας ανηλίκων και πρόληψης της νεανικής παραβατικότητας. Η παράνομη κατασκευή και διακίνηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης χρήσης κροτίδων, δεν εντείνει μόνο τον κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων και τραυματισμών, αλλά λειτουργεί και ως καταλύτης για τη διεύρυνση ενός ευρύτερου πλέγματος παραβατικών συμπεριφορών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

