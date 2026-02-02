Άγιος Νικόλαος: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 16χρονο – Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την αστυνομία

Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όταν 2 αγόρια έκαναν επίθεση σε συνομήλικό τους, προκαλώντας του πολλά χτυπήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου (31/1/2026) όταν ένας 15χρονος με έναν 16χρονο την ώρα που βρίσκονταν σε κεντρική περιοχή της πόλης τσακώθηκαν με 16χρονο και του επιτέθηκαν, προκαλώντας του τραυματισμούς στα χέρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο 16χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου χωρίς, ωστόσο, να κινδυνεύει η ζωή του.

Τα δύο ανήλικα συνελήφθησαν από την αστυνομία του Αγίου Νικολάου για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος άλλου ανηλίκου.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, εκτός από την άμεση σύλληψη των ανήλικων δραστών, συνελήφθησαν και οι γονείς τους (ένας 54χρονος αλλοδαπός και ένας 57χρονος ημεδαπός) για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.