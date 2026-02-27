Άγιος Παντελεήμονας: 28χρονος διακινητής ναρκωτικών συνελήφθη μετά καταδίωξη και αφού έπεσε σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Επεισοδιακή καταδίωξη στον Άγιο Παντελεήμονα. Ένας 28χρονος διακινητής ναρκωτικών οδηγούσε ανάποδα και προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα οχήματα προτού συλληφθεί από άνδρες της αστυνομίας.

Ήταν βραδινές ώρες της 25ης Φεβρουαρίου όταν εκτυλίχθηκε η άγρια καταδίωξη στον Άγιο Παντελεήμονα.

Μετά την περιπετειώδη σύλληψή του ο 28χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε πλήθος ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για «παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων και επικίνδυνη οδήγηση», ενώ βεβαιώθηκαν οι σχετικές τροχαίες παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους εντόπισαν όχημα την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και κάλεσαν τον οδηγό του σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών, ο 28χρονος οδηγός πέταξε σακούλα από το παράθυρο και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει της σύλληψής του, αγνοώντας τα ηχητικά σήματα των αστυνομικών που τον καλούσαν σε έλεγχο.

Στη συνέχεια το όχημα κινήθηκε αντικανονικά σε 3 οδούς και προσέκρουσε σε 3 σταθμευμένα οχήματα, ενώ ο οδηγός ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοχή του και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του 28χρονου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

– 500 δισκία ecstasy,

– 40 εμποτισμένα χαρτάκια LSD,

– 16,8 γραμμ. κοκαΐνης,

– 31 δισκία MDMA,

– 11 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

– 5.690 ευρώ και

– μαχαίρι.

Ο 28χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.