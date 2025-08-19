Ελλάδα

Άγιος Παντελεήμονας: «Ξεκαθάρισμα λογαριασμών» βλέπουν πίσω από τη δολοφονία του 47χρονου – Ήταν αδελφός 38χρονου εγκληματία

Πώς καλύπτουν τα αλβανικά ΜΜΕ τη δολοφονία του 47χρονου - Ο αδελφός του ήταν κατηγορούμενος για δολοφονία αστυνομικού ενώ φαίνεται πως ήταν το «δεξί χέρι» εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης
Άνδρας
Ο 47χρονος που βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με το ποιος και το γιατί έγινε η δολοφονία του 47χρονου στον Άγιο Παντελεήμονα. Από την πρώτη στιγμή μαθεύτηκε πως το θύμα, ο Αρτούρ Μπασίμι ήταν σεσημασμένος. Τα ΜΜΕ της Αλβανίας ωστόσο δίνουν περισσότερη έμφαση στον αδελφό του που είχε κατηγορηθεί για σειρά παραβάσεων αλλά και για δολοφονία.

Ο 47χρονος βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, από πυροβόλο όπλο, στην οδό Μιχαήλ Βόδα, στον Άγιο Παντελεήμονα, τη Δευτέρα (18.08.2025). Από την πρώτη στιγμή έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί και ξεκίνησε η έρευνα για το κίνητρο της στοχευμένης δολοφονίας του.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά. Το θύμα είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2022, για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση, η οποία έκανε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

αστυνομικοί
Αστυνομικοί στον τόπο του εγκλήματος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Αυτοκίνητο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τον Απρίλιο του 2024 είχε συλληφθεί και πάλι για παρόμοιες κατηγορίες.

Όσον αφορά τον αδελφό του, πρόκειται για έναν 38χρονο «χωμένο» στον αλβανικό και ελληνικό υπόκοσμο.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αλβανίας, ο αδελφός του φαίνεται πως είναι ο Marsel Bashimi που χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Shkurtaj» ή «Gozhita» και είχε μεγάλο μεγάλο φάκελο τόσο στην ελληνική όσο και στην αλβανική αστυνομία.

Ο 38χρονος συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022 κατηγορούμενος για τη δολοφονία αστυνομικού ενώ φαίνεται πως ήταν το «δεξί χέρι» εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Αλβανία.

Όπως λένε τα αλβανικά μέσα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μήπως η δολοφονία του σχετίζεται με την εγκληματική δραστηριότητα της οικογένειας του.

