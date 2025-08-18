Ελλάδα

Θρίλερ στον Άγιο Παντελεήμονα: 47χρονος σεσημασμένος βρέθηκε νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι

Το θύμα είχε συλληφθεί το 2022 για συμμετοχή σε συμμορία που έκλεβε πολίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
Σεσημασμένος ήταν ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας (18/8/2025), θανάσιμα τραυματισμένος με σφαίρα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για 47χρονο Αλβανό, ο οποίος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές.

Ο άντρας βρέθηκε με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι στην οδό Μιχαηλ Βοδα 200, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ενώ κοντά του βρέθηκαν δύο κάλυκες από πιστόλι.

Τον Φεβρουάριο του 2022, το θύμα είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε 19μελή εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπραττε κλοπές σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Τότε, η αστυνομία είδε δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Bashimi ή Artur Turabi

Στο σημείο του αιματηρού περιστατικού, το βράδυ της Δευτέρας, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και ιατροδικαστής. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ η αστυνομία εξετάζει ως πιθανότερο κίνητρο του εγκλήματος, ξεκαθάρισμα λογαριασμών για ναρκωτικά.

