Άγιος Παντελεήμονας: Σπείρα χρησιμοποιούσε την εκκλησία ως καβάτζα ναρκωτικών – Έκρυβαν κάνναβη και χάπια στην υδρορροή

Συνελήφθησαν 4 νεαροί αλλοδαποί από μέλη της ΔΙΑΣ
Μηχανή της Αστυνομίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα
Μηχανή της Αστυνομίας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 24 χρόνων συνέλαβε η ομάδα ΔΙΑΣ στον Άγιο Παντελεήμονα καθώς κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ακόμη και μπροστά στην εκκλησία της περιοχής.

Η σπείρα των νεαρών αλλοδαπών που δρούσε στον Άγιο Παντελεήμονα χρησιμοποιούσε την συγκεκριμένη εκκλησία ως καβάντζα, κρύβοντας τα ναρκωτικά μέσα στην υδρορροή. Για να είναι πλήρως καλυμμένοι, είχαν τροποποιήσει το εξάρτημα για να ανοίγει και να κλείνει όποτε ήθελαν αυτοί, ώστε να μην φαίνονται τα ναρκωτικά στους περαστικούς.

Η σύλληψη έγινε όταν στελέχη της ΔΙΑΣ τους είδαν να κινούνται ύποπτα και προχώρησαν σε σωματικό έλεγχο. Τότε αντιλήφθηκαν πως ο 18χρονος είχε κρύψει κάνναβη στο καπέλο του ενώ ο 24χρονος έκρυβε ναρκωτικά χάπια.

Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν πως δεν μπορούν να περπατήσουν στην περιοχή τους τις νυχτερινές ώρες καθώς κάθε γειτονιά έχει μετατραπεί σε στέκι εγκληματιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Ελλάδα
