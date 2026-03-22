Αγνοείται δύτης στη Βουλιαγμένη: Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης

Ένας 34χρονος δύτης αγνοείται στα λιμανάκια Βουλιαγμένης, με αρχές και διασώστες να έχουν σπεύσει στο σημείο, το απόγευμα της Κυριακής (22.03.2026), σε μια μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Πρόκειται για έναν καλά εκπαιδευμένο δύτη, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Λιμενικό, αστυνομία, ΕΚΑΒ, δύτες και διασώστες βρίσκονται στο σημείο καταβάλλοντας τεράστιες προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί ο 34χρονος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος μαζί με έναν μαθητή του στις καταδύσεις, έχοντας εξοπλιστεί πλήρως και σωστά, επιχείρησαν να βουτήξουν σε ένα δύσκολο σημείο στα λιμανάκια, όπου βρίσκεται υποβρύχιο σπήλαιο. Οι καιρικές συνθήκες το πρωί ήταν ιδανικές για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη βουτιά, ωστόσο ειδικοί έχουν αναφέρει ότι συνήθως το συγκεκριμένο σημείο αποφεύγεται λόγω επικινδυνότητας.

Οι δύο άνδρες ξεκίνησαν στις 13:40, ωστόσο εγκλωβίστηκαν και οι δύο να εγκλωβιστούν. Οι αρχές απεγκλώβισαν τον έναν, ωστόσο ο 34χρονος συνεχίζει να αγνοείται. Τρεις δύτες του λιμενικού επιχείρησαν ωστόσο δεν κατάφεραν αρχικά να προσεγγίσουν το σπήλαιο, διότι απαιτείται συγκεκριμένος εξοπλισμός για τέτοια σημεία.

Οι δύτες του λιμενικού έκαναν 3 ώρες να καταδυθούν. Στην επιχείρηση ετοιμάζονται να συμβάλλουν και εξειδικευμένοι 3 σπηλαιοδύτες οι οποίοι έχουν χαρτογραφήσει ισχυρά υπόγεια ρεύματα τα οποία δυσκολεύουν αρκετά τη διαδικασία. Ο 34χρονος δύτης είχε μαζί του συσκευή ημίκλειστου κυκλώματος που μπορεί να του παρέχει οξυγόνο για 3 έως και 5 ώρες, την οποία γνώριζε καλά να χρησιμοποιεί.

Σύμφωνα με το λιμενικό, δύο δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση σε ένα θαλάσσιο πηγάδι, στην περιοχή Λιμανάκια. Από αυτούς, ο ένας κατάφερε να αναδυθεί, ενώ ο δεύτερος δεν βγήκε, πιθανότατα λόγω ισχυρών υποβρύχιων ρευμάτων που τον παρέσυραν.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην περιοχή επιχείρησαν τέσσερις βατραχάνθρωποι του Λιμενικού, καθώς και ιδιώτες δύτες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο αγνοούμενος.

Οι υποθαλάσσιες έρευνες με δύτες διακόπτονται προσωρινά λόγω συνθηκών, ενώ η επιχείρηση συνεχίζεται με πλωτό μέσο στην περιοχή. Οι καταδύσεις αναμένεται να επαναληφθούν το πρωί.