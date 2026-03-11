Ελλάδα

Άγνωστοι πέταξαν πέτρα σε συρμό του ΗΣΑΠ: Ένας τραυματίας – Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σταθμός ΗΣΑΠ
Επίθεση με πέτρες από αγνώστους δέχθηκε σήμερα το απόγευμα (11.03.2026) συρμός της Γραμμής 1 του Μετρό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβάτη, που επέβαινε σε αυτόν.

Όπως αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, άγνωστοι, που βρίσκονταν εκτός των εγκαταστάσεων της, εκσφενδόνισαν πέτρα κατά διερχόμενου συρμού, μεταξύ των σταθμών της Γραμμής 1 του Μετρό, «Άνω Πατήσια» και «Περισσός», σπάζοντας ένα παράθυρο, του οποίου τα θραύσματα τραυμάτισαν έναν επιβάτη.

Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στον σταθμό «Περισσός», όπου και παρασχέθηκαν στον επιβάτη οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό λειτουργίας της ΣΤΑ.ΣΥ, ενώ κλήθηκαν στο σημείο το ΕΚΑΒ και η ΕΛ.ΑΣ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. εύχεται στον επιβάτη καλή και γρήγορη ανάρρωση και συνδράμει την ΕΛ.ΑΣ με ό,τι μέσα διαθέτει στην έργο της, ζητώντας την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης και τη σύλληψη των δραστών της επίθεσης.

Τέλος, θα προσφύγει στη δικαιοσύνη και θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια.

Ελλάδα
