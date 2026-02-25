Ελλάδα

Άγραφα: Η κακοκαιρία άνοιξε δρόμο στα δύο – Κατολισθήσεις και ένα βουνό που «κατέβηκε» στο χωριό

Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για να καταγραφούν οι ζημιές
Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας από τα Άγραφα, όπου έγιναν μεγάλες ζημιές από εκτεταμένες κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων και μεγάλες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο. Στη Δάφνη, χάθηκε ένας ιστορικός νερόμυλος που λειτουργούσε από το 1820…

Κάτοικοι στα Άγραφα μιλούν για ένα σκηνικό πρωτοφανούς καταστροφής, με την περιοχή να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τον δήμαρχο Αλέξη Καρδαμπίκη να απευθύνει έκκληση μέσω του Lamia Polis για άμεση κρατική στήριξη. Σύμφωνα με τον δήμαρχο «αυτή τη φορά οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες». Ευτυχώς, όπως είπε, δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες, ωστόσο οι υποδομές και η τοπική κληρονομιά υπέστησαν βαρύ πλήγμα από την κακοκαιρία.

Δάφνη: Το βουνό «κατέβηκε» στο χωριό – Χάθηκε ο ιστορικός νερόμυλος του 1820

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση στο χωριό Δάφνη. Μια μεγάλη κατολίσθηση κατέστρεψε έναν ενεργό νερόμυλο που λειτουργούσε από το 1820. «Δεν έμεινε ούτε πέτρα. Όλα κατέληξαν στο ποτάμι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με το LamiaNow το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη, καθώς μεγάλη ποσότητα νερού και φερτών υλικών συνεχίζουν να κατεβαίνουν από το βουνό. Λίγο πριν τη μεγάλη κατολίσθηση, μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν υποδομές ώστε να διοχετευτούν τα νερά. Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα, σημειώθηκε η κατάρρευση μεγάλου τμήματος του βουνού.

agrafa

Την ίδια ώρα, ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στη Δάφνη έχει υποστεί σοβαρή καθίζηση, που σε ορισμένα σημεία φτάνει ή και ξεπερνά το ένα μέτρο, καθιστώντας την πρόσβαση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Σοβαρά προβλήματα προς την Ιερά Μονή Τατάρνας και σε οικισμούς

Μεγάλες ζημιές καταγράφονται και στον δρόμο προς την Ιερά Μονή Τατάρνας, καθώς και στον άξονα προς Τρυπόταμο. Σε πολλά σημεία έχουν γίνει εκτεταμένες καθιζήσεις, ενώ έχουν καταγραφεί πτώσεις μεγάλων βράχων.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε άλλες περιοχές του Δήμου, όπως στα χωριά Πρασιά και Κέδρα, όπου συνεργεία του Δήμου επιχειρούν να απομακρύνουν τεράστιους βράχους από το οδικό δίκτυο. Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις με τα διαθέσιμα μηχανήματα, το μέγεθος των ζημιών ξεπερνά τις δυνατότητες της δημοτικής αρχής.

agrafa agrafa

Έκτακτη σύσκεψη και αίτημα στήριξης

Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης.

agrafa agrafa

Ο κύριος Καρδαμπίκης απευθύνει δημόσια έκκληση για:

Άμεση καταγραφή και οριοθέτηση των περιοχών που «χτυπήθηκαν» από την κακοκαιρία.
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και των υποδομών.
Ουσιαστική στήριξη κατοίκων και επαγγελματιών που υπέστησαν ζημιές.
«Είναι αδύνατο ο Δήμος Αγράφων να ανταπεξέλθει μόνος του στο τεράστιο κόστος που απαιτείται. Χρειαζόμαστε βοήθεια τόσο από την Περιφέρεια όσο και από την κεντρική κυβέρνηση», υπογράμμισε.

