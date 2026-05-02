Βόλος: Αγωνία για βρέφος, φόβοι ότι κατάπιε ποντικοφάρμακο

Ανησυχία προκάλεσε περιστατικό με βρέφος 19 μηνών. Χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή ανήμερα Πρωτομαγιά από τη Σκόπελο προς τον Βόλο, έπειτα από υποψία κατάποσης επικίνδυνης ουσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, οι γονείς του μωρού στη Σκόπελο ανησύχησαν όταν θεώρησαν πιθανό το ενδεχόμενο το βρέφος να είχε έρθει σε επαφή με ποντικοφάρμακο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, το παιδάκι μεταφέρθηκε άμεσα στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του μωρού στο νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω έλεγχο και παρακολούθηση.

Η μεταφορά προς τον Βόλο άρχισε με ιδιωτικό σκάφος, ωστόσο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, με ισχυρούς ανέμους, δυσχέραναν τη διαδικασία, οδηγώντας σε προσωρινή επιστροφή.

Τελικά, με τη συνδρομή δεύτερου πλωτού μέσου, του «Άξιον Εστί», που ξεκίνησε από την Αλόννησο για Σκόπελο, το βρέφος έφτασε με ασφάλεια στον Βόλο και το νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες ιατρικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης πλύσης στομάχου, ενώ το παιδάκι παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Παρά το γεγονός ότι δεν παρουσίασε εμφανή συμπτώματα δηλητηρίασης, κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία του για τουλάχιστον 48 ώρες, με επαναλαμβανόμενους ελέγχους, ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανός κίνδυνος για την υγεία του.