Ελλάδα

Άγρια συμπλοκή στα Λαδάδικα: Στο νοσοκομείο 5 άτομα, πιάστηκαν στα χέρια λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Η αστυνομία προσήγαγε και τους 5 εμπλεκόμενους αλλά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι
Περιπολικό
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 5 άτομα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (09.08.2025) μετά από συμπλοκή. Οι τραυματίες φαίνεται πως πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Το άγριο επεισόδιο έγινε έξω από κέντρο διασκέδασης στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, γύρω στις 04:15 τα ξημερώματα. Όλα δείχνουν πως η συμπλοκή προκλήθηκε λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Μετά το επεισόδιο, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω του επεισοδίου πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μάχη για τη ζωή του δίνει το βρέφος που έπεσε από μπαλκόνι στα Χανιά – Αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες του ατυχήματος
Πληροφορίες πως το μπαλκόνι του σπιτιού δεν διέθετε προστατευτικά κάγκελα - Με κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα συνέχει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ το μικρό παιδί
Μωρό
Δραματική η κατάσταση στην Ηράκλεια στην Αρχαία Ολυμπία, μπήκαν οι φλόγες στο χωριό - Μπαράζ εκκενώσεων με απανωτά 112
Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Άρης Παναγιωτόπουλος μαζί με τις αρχές απομακρύνουν τους πολίτες που κινδυνεύουν - Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες
Φωτιά στην περιοχή Χελιδόνι στην Αρχαία Ολυμπία
7
Newsit logo
Newsit logo