Άγρια συμπλοκή στα Λαδάδικα: Στο νοσοκομείο 5 άτομα, πιάστηκαν στα χέρια λόγω ερωτικής αντιζηλίας

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκαν 5 άτομα, τα ξημερώματα του Σαββάτου (09.08.2025) μετά από συμπλοκή. Οι τραυματίες φαίνεται πως πιάστηκαν στα χέρια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Το άγριο επεισόδιο έγινε έξω από κέντρο διασκέδασης στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, γύρω στις 04:15 τα ξημερώματα. Όλα δείχνουν πως η συμπλοκή προκλήθηκε λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά το επεισόδιο, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω του επεισοδίου πέντε άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία προχώρησε σε 5 προσαγωγές στο Τμήμα Ασφάλειας Λευκού Πύργου, ωστόσο δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι.