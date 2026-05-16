Βροχερός καιρός και αφρικανική σκόνη στην Αθήνα – «Ξέθαψαν» τις ομπρέλες κάτοικοι και τουρίστες

Μία σύντομη βροχή που σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη «βάρυνε» τον ουρανό της Αθήνας, εκδηλώθηκε στην πρωτεύουσα το Σάββατο (16.05.2026). Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νοτιοανατολικά έως το πρωί της Κυριακής (17.05.2026).

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, εκτός από τη βροχή η κυκλοφορία σκόνης από τη Σαχάρα στην ατμόσφαιρα σχετίζεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας.

«Οι συγκεντρώσεις σκόνης έως τις πρώτες ώρες της Κυριακής 17/05 οι συγκεντρώσεις σκόνης θα μειωθούν σημαντικά και στα νότια και ανατολικά», τονίζει, μεταξύ άλλων, το Αστεροσκοπείο.

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, όπως αναφέρει το Αστεροσκοπείο, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα ενώ πιθανότητα λίγων σποραδικών βροχών υπάρχει για τα ορεινά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα νοτιοανατολικά έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 7 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 24, στη Θεσσαλία από 13 έως 27, στην Ήπειρο από 9 έως 20, στη Δυτική Στερεά από 10 έως 21, στην Ανατολική Στερεά από 11 έως 25, στην Πελοπόννησο από 9 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 13 έως 23, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 23 και στην Κρήτη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με τοπικές μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι κι έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το πρωί θα γίνουν βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι και απόγευμα οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.