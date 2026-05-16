Τροχαίο στην Πατησίων με 2 τραυματίες, συγκρούστηκαν 3 αυτοκίνητα και 2 μηχανές

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Πατησίων το απόγευμα του Σαββάτου (16.05.2026). Δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας.

Το τροχαίο στην Πατησίων συνέβη όταν συγκρούστηκαν τρία αυτοκίνητα με δύο μοτοσικλέτες και με απολογισμό δύο τραυματίες.

Το περιστατικό έγινε στη συμβολή της Πατησίων με την οδό Αγαθουπόλεως.

«Το περιστατικό έγινε περίπου στις 4:30. Ήταν ένα φορτηγό και από την άλλη λωρίδα ένα άλλο αμάξι και απλά συγκρούστηκαν. Όσο συγκρουόταν το φορτηγό με το αμάξι, πήρε η ”μπάλα” και τις δύο μηχανές. Τα μηχανάκια ήταν από τη δεξιά πλευρά, που ήτανε και το φορτηγό. Νομίζω ο ένας, του είχε … κοπεί το πόδι, νομίζω δεν έχει πόδι… Και ο άλλος που ήταν από δίπλα, απλά τραυματίστηκε το χέρι του», περιέγραψε στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας για το σοβαρό τροχαίο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.